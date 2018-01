: #Crotone. Salvatore Gerace uccide il diciottenne Giuseppe Parretta. Per leggere la notizia clicca qui - Laprimapagina : #Crotone. Salvatore Gerace uccide il diciottenne Giuseppe Parretta. Per leggere la notizia clicca qui - Si24it : #Crotone,, 18enne ucciso a colpi d'arma da fuoco. Fermato il presunto autore del delitto - stesca80 : RT @TgrCalabria: Omicidio #Crotone. Il ragazzo ucciso questo pomeriggio nel centro storico si chiamava Giuseppe Parretta, di 19 anni. Il pr… - ilaria_raffaele : RT @TgrCalabria: Omicidio #Crotone. Il ragazzo ucciso questo pomeriggio nel centro storico si chiamava Giuseppe Parretta, di 19 anni. Il pr… - KarenSarlo : RT @TgrCalabria: Omicidio #Crotone. Il ragazzo ucciso questo pomeriggio nel centro storico si chiamava Giuseppe Parretta, di 19 anni. Il pr… -

Leggi la notizia su laprimapagina

(Di sabato 13 gennaio 2018)è sotto choc per l’omicidio di. Ilè stato ucciso in via Ducarne, nel centro storico. Il presunto autore del delitto è, 57 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’omicidio sarebbe avvenuto al culmine…