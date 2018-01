Costa Concordia | un racconto fotografico a 6 anni dal disastro

Commemorazione del sesto anniversario del naufragio della Costa Concordia : Il suono delle sirene delle imbarcazioni in porto all’isola del Giglio ha accompagnato la Commemorazione del sesto anniversario del naufragio della Costa Concordia . Per quanto avvenuto nell’isola in provincia di Grosseto, è stato condannato a 16 anni di carcere il…Continua a leggere →

Naufragio della Costa Concordia - sei anni fa la tragedia : - 13 gennaio 2012, ore 21.45: la crociera della Concordia finisce in tragedia La Concordia invece non esiste più : con un'operazione mai tentata prima al mondo e durata tre anni , è stata prima '...

Costa Concordia : cosa è rimasto sei anni dopo il : La sera stessa della sentenza si è presentato al Carcere di Rebibbia. Francesco Schettino, il capitano della Costa Concordia, è lì dal 12 maggio, quando la sua condanna è diventata definitiva in Cassazione, ed è in carcere per la prima volta in un anniversario del naufragio sugli scogli dell’isola del Giglio. Erano le 21 e 45 il 13 gennaio del 2012 quando la nave si incagliò e si piegò su un fianco. Il capitano aveva voluto fare il saluto ...