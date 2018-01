Così Renzi apre la campagna elettorale

"Renzi vuole abolire il canone? Proposta demenziale - Così la Rai diventerà il servizio dei politici". Il presidente dell'Upa a Prima : "demenziale, confusa, contraddittoria, demagogica, elettoralistica". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente dell'Upa, l'associazione che raggruppa i grandi utenti pubblicitari, definisce la Proposta avanzata dal segretario del Pd Matteo Renzi di abolire il canone Rai. In un'intervista a Prima Comunicazione spiega: "Sono stupefatto dell'accanimento che Renzi ha mostrato e continua a mostrare nei confronti della Rai come se fosse roba ...

Così Renzi blinda le liste del Pd Le briciole per i non fedelissimi E c'è il piano anti Gentiloni e Minniti... : Matteo Renzi sta lavorando alla definizione delle liste del Partito Democratico per le elezioni politiche del 4 marzo. Il segretario del Pd, secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, non ha alcuna intenzione di lasciar spazio alle minoranze intern Segui su affaritaliani.it

Rai - polemica sul canone. Renzi : abolirlo. Calenda : Così è una presa in giro : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Rai - polemica sul canone. Renzi : abolirlo. Calenda : Così è una presa in giro : E comunque, per la cronaca, canone in bolletta è arrivato con i suoi millegiorni. Dicesi incoerenza', scrive su Twitter Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. 'Abolire ...

Renzi vuole abolire il canone Rai Ira Calenda : "Una presa in giro" Così il Pd vuole sfidare Berlusconi : Matteo Renzi si prepara a lanciare in campagna elettorale l'idea di cancellare il canone Rai. Ma Calenda non ci sta: "Spero non sia davvero una proposta del Pd, sarebbe una presa in giro" Segui su affaritaliani.it

'Grillo chieda scusa a Rita Levi Montalcini' (Così Renzi) : Roma, 30 dic. (askanews) Beppe Grillo chieda scusa a Rita Levi Montalcini, di cui oggi ricorrono i cinque anni dalla scomparsa, per le 'indegne parole' da lui pronuciate per anni nei confronti del ...

Renzi lancia Gentiloni sul ring Il Colle frena : Così si brucia : La campagna elettorale è ufficialmente aperta, e il Pd ha già pronto il suo schema a due punte: la "forza tranquilla" del Gentiloni di governo e l'energia di Matteo Renzi nel ruolo di attaccante. Il ...

Renzi esclude alleanze con LeU. Di Maio : 'Così il mio l'esecutivo M5s' : Duello da campagna elettorale tra i leader dei due schieramenti. Il segretario del Pd rivendica di aver portato il Paese fuori dalla crisi. Il pentastellato punta a Palazzo Chigi e vorrebbe voltare ...

Dai sondaggi al tesseramento Così le banche affossano Renzi e il Pd : Non c'è pace per il Pd . Ancora una volta, la quarta nell'ultimo mese e mezzo stando alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi , il partito guidato da Matteo Renzi fa registrare il ...

Dai sondaggi al tesseramento ?Così le banche affossano Renzi e il Pd : Non c'è pace per il Pd. Ancora una volta, la quarta nell'ultimo mese e mezzo stando alla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per Agi, il partito guidato da Matteo Renzi fa registrare il peggior dato dell'anno, attestandosi al 24,1%. "Qua non si tratta di banche o di Boschi - avrebbe detto Matteo Renzi durante una riunione nella sede del Pd - l'obiettivo sono io. Ma di cosa parliamo?". Per le mani ha ...

Etruria - Così Matteo Renzi si vendicò Stoppata la norma pro-Unicredit : Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit dal settembre 2010 al luglio 2016, ha davvero fatto arrabbiare il governo Pd e soprattutto il giglio magico Renziano a causa del no che l'istituto oppose all’acquisizione di Banca Etruria nonostante il 'sondaggio' di Maria Elena Boschi al centro delle ultime polemiche. Segui su affaritaliani.it

Etruria - Così Renzi si vendicò Stoppata la norma pro-Unicredit Ennesimo intreccio banche-Pd : Federico Ghizzoni, amministratore delegato di Unicredit dal settembre 2010 al luglio 2016, ha davvero fatto arrabbiare il governo Pd e soprattutto il giglio magico Renziano a causa del no che l'istituto oppose all’acquisizione di Banca Etruria nonostante il 'sondaggio' di Maria Elena Boschi al centro delle ultime polemiche. Segui su affaritaliani.it

Chi è Carrai - Così sul caso Etruria rispunta il mediatore renziano : Gracile, riservato, misterioso, una moglie e due figli. Marco Carrai, 42 anni, è da sempre il migliore amico di Matteo Renzi, pure suo testimone di nozze. Detto appunto "Marchino" per la corporatura ...

Banche - Così Renzi ha cercato la tregua con Visco (all'ultimo minuto) : I segni infatti il resto del mondo li nota poche ore dopo. Lunedì mattina Marco Agnoletti, portavoce di Renzi, esce con una lettera sul Fatto quotidiano nella quale si avverte un cambio di tono. Non ...