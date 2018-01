Corsa contro il tempo per acquistare Vitalie Damascan

Statali - da 370 a 712 euro di arretrati in busta paga : Corsa contro il tempo per febbraio : Nelle buste paga degli Statali saranno caricati arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella più alta, per una media di 492 euro. Questo il risultato dell'...

Statali - da 370 a 712 euro di arretrati in busta paga : Corsa contro il tempo per febbraio : Nelle buste paga degli Statali saranno caricati arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella più alta, per una media di 492 euro. Questo il risultato dell'...

Statali - da 370 a 712 euro di arretrati in busta paga : Corsa contro il tempo per febbraio : Nelle buste paga degli Statali saranno caricati arretrati che vanno dai 370 euro della classe retributiva più bassa ai 712 di quella più alta, per una media di 492 euro. Questo il risultato dell'...

Castelfrigo - 60 chilometri di Corsa sotto la pioggia contro le false coop : la maratona di solidarietà con i lavoratori delle carni : Una ultramaratona di 60 chilometri sotto la pioggia, da Fanano a Castelnuovo Rangone nel Modenese, organizzata dalla Flai-Cgil Emilia-Romagna per mantenere alta l’attenzione sul mondo delle cooperative spurie e sulla vertenza del lavoro in appalto alla Castelfrigo. A correrla è stato Mauro Gambaiani, dipendente di un’azienda modenese del distretto delle carni, che nel pomeriggio ha terminato la sua prova davanti alla Castelfrigo di ...

Russia - commissione elettorale ferma Corsa di Navalny contro Putin 'Non si può candidare alle presidenziali' : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Dopo la bocciatura della sua candidatura, Navalny ha esortato tutti i suoi sostenitori a non partecipare al voto. 'Stiamo ...

Russia - commissione elettorale ferma la Corsa di Navalny contro Putin 'Non si può candidare alle presidenziali' : Navalny ha sempre sostenuto che si è trattato di una sentenza politica. Colui che appare come il principale oppositore di Vladimir Putin in vista delle elezioni 2018 era stato condannato nei mesi ...

Castellammare - Eventi natalizi - Corsa contro il tempo. Il bando scade il 18 dicembre. Previsti due spettacoli e animazione da strada : ... -realizzazione del palco e fornitura service audio e luci per gli spettacoli, compresi gli oneri Siae. L'investimento complessivo è di poco inferiore a 40mila euro, come previsto sulla scorta della ...

NBA - fuoco - fiamme e una Corsa contro il tempo : l'avventura di Corey Brewer : Una corsa contro il tempo, terminata con un solo minuto trascorso sul parquet. Un lungo inseguimento partito dalle 5:30 di mercoledì mattina per Corey Brewer, quando il suo telefono ha iniziato ...

Basket - Eurolega 2017-2018 : l’Olimpia Milano prosegue la rinCorsa al treno playoff. Dicembre decisivo : si inizia contro il Khimki : Mese importante in Eurolega. Dicembre porterà al giro di boa della regular season, con la classifica che va via definendosi. Sono partite fondamentali, dunque, anche per l’Olimpia Milano, che prosegue la sua rincorsa ai playoff. Finora è stata l’Eurolega dei rimpianti per l’Ax Armani Exchange: tre vittorie e sette sconfitte, la maggior parte delle quali arrivate in volata, tra sfortuna e scelte errate. L’ultima beffa è ...

Roma - folle Corsa a fari spenti - ubriaco e contromano tenta di aggredire i carabinieri che lo bloccano : Al volante in stato di ebbrezza, a fari spenti e a tutta velocità ha preso contRomano via Casale di San Basilio. Si tratta di u 41enne Romano che la scorsa notte, alla guida ubriaco della sua auto, ...

Il Rosolini rallenta la Corsa : pareggia il casa contro il Pistunina ( 2 - 2) : Non va oltre pari il Rosolini nell'incontro casalingo con il Pistunina. Un risultato che sa di beffa per capitan Monaco e compagni che nei minuti finali hanno rischiato addirittura di perdere dopo ...

Juventus - è Corsa contro il tempo per recuperare Mandzukic verso Atene : TORINO - Il rischio non è un'ipotesi contemplata nel verbo allegriano, tanto è vero che - per dirne una - la discesa in campo di Higuain al San Paolo non è stata decisa il giorno della partita con ...

Lega - per la governance Corsa contro il tempo. Mercoledì nuovo incontro : Il nome nuovo per la presidenza, appoggiato da Lazio e Bologna, è quello di Vegas, presidente della Consob, ex viceministro dell'Economia del governo Berlusconi, su cui però mancherebbe l'intesa. Per ...

Sottomarino scomparso - Corsa contro il tempo - il padre di un disperso : «Sono tutti morti» : Si fanno sempre più disperate le ricerche del Sottomarino scomparso il 15 novembre scorso al largo del Mar del Plata, in Argentina. Le sorti dei 44 membri dell'equipaggio con il tempo...