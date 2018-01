Coppa del mondo su pista | ecco gli azzurri convocati per Minsk

Super G Bad Kleinkirchheim/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (Coppa del mondo di sci) : diretta Super g femminile Klienkirchheim: info Streaming video e tv. Tina Weirather è la favorita numero 1 alla Franz Klammer, ma le azzurre guidate da Sofia Goggia, vorranno dire la loro. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 00:50:00 GMT)

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di slopestyle lo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi. Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste. Snowboard Freestyle – Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta femminile (13 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la staffetta maschile disputata oggi, domani tocca alle donne con la 4x6km di Rufpolding valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018, secondo appuntamento di questo fitto fine settimana sulle nevi tedesche. Si partirà alle ore 14.30 ad una settimana esatta dalla staffetta che ha visto il successo della Francia, davanti a Germania e Svezia. L’Italia, sesta, cerca conferme con Dorothea Wierer in forma strepitosa, assieme a Lisa ...

Scherma - Coppa del Mondo Katowice 2018 : undici fiorettiste azzurre approdano al tabellone principale : Prima giornata di gare a Katowice (Polonia) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Saranno undici le azzurre presenti nel tabellone principale. Infatti oltre ad Arianna Errigo, Alice Volpi e Camilla Mancini, già ammesse di diritto in base al ranking, si sono qualificate altre otto atlete, che hanno superato gli assalti odierni. Due azzurre sono riuscite a staccare il pass subito dopo la fase a gironi: una brillante Valentina De Costanzo, ...

Snowboard - Coppa del Mondo Bad Gastein 2018 – Maurizio Bormolini tuona in PSL! Terzo posto da urlo - vince Loginov : Bad Gastein si conferma località perfetta per Maurizio Bormolini. Lo Snowboarder azzurro agguanta per la seconda volta in carriera un podio nella Coppa del Mondo di Snowboard alpino, centrando la terza piazza oggi nel PSL sulle nevi austriache che va a bissare la seconda posizione del 2016. Una giornata all’insegna della squadra russa, dominante sia al maschile che al femminile, nella quale però è arrivato anche un buono sprazzo di ...

Sci - Peter Fill vince la Coppa del Mondo in combinata : 'E così mi sono chiesto se oggi c'era davvero in palio la coppa del Mondo di combinata', ha spiegato sorridendo il veterano azzurro che a 35 anni, ha messo insieme il suo 22/o podio con 3 vittorie, ...

Classifica generale Coppa del Mondo Biathlon 2018 : Norvegia al comando sia nella classifica per nazioni che in quella delle staffette : La vittoria nella staffetta 4×7,5km di Rupolding regala punti pesanti alla Norvegia, sia nella classifica per nazioni che in quella di specialità. Per quanto riguarda la squadra, infatti, gli scandinavi volano a 3626 punti, staccando la Francia a 3429 e la Germania a 3417. La Russia, in quarta posizione, è lontanissima a 3025 punti. L’Italia, invece, con il settimo posto odierno è quinta a sei lunghezze dalla Russia. Per quanto ...

Sci - Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata : Roma, 12 gennaio 2018 - Dopo essersi portato a casa le ultime due coppe di discesa libera, l'altotesino Peter Fill ha conquistato una storica Coppa del Mondo di combinata : primo sigillo assoluto per lo sci italiano. Questo importante successo si è potuto concretizzare grazie al secondo posto ottenuto da Fill a Bormio e, appunto, al terzo posto ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo 2018 – Federico Pellegrino : “Sarà una lotteria a Dresda - spero di pescare il numero vincente” : Federico Pellegrino è carico per la sprint che si correrà domani a Dresda (Germania). Il Campione del Mondo si preparerà sulle nevi tedesche alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, lontane meno di un mese. Queste le dichiarazioni che il valdostano ha rilasciato alla Fisi: “Qui si corre per la prima volta e sono passati tanti anni da quando ho corso l’ultima sprint in una città, mi pare a Milano nel 2012. Oggi il tempo non era ...

Skeleton - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Yun Sungbin centra il terzo successo consecutivo e scappa in classifica generale : Yun Sungbin non si ferma più. Vince, o per meglio dire domina, anche a Sankt Moritz e piazza un allungo, forse decisivo, per quanto riguarda la classifica della Coppa del Mondo di Skeleton 2018. Il sud-coreano, infatti, chiude con il tempo complessivo di 2:14.77 dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella prima manche ed addirittura il record del tracciato nella seconda. Alle sue spalle si è piazzato il tedesco Axel Jungk a 87 centesimi, ...

Classifica Coppa del Mondo maschile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo la combinata di Wengen. Peter Fill vince la Coppa di specialità! : Peter Fill ha vinto la Coppa del Mondo di combinata. L’azzurro ha chiuso al terzo posto la gara di Wengen, balzando in testa alla graduatoria: non ci saranno più prove di questa specialità da qui alla fine dell’anno, motivo per il quale l’italiano può festeggiare. Con l’assenza di Pinturault la lotta era a due con il norvegese Kjetil Jansrud: Fill ha preceduto il rivale per un solo centesimo, finendo terzo e vincendo la ...