Coppa del Mondo | splendida Brignone | suo il SuperG di Bad Kleinkirchheim

Bob femminile - Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 : Elana Meyers Taylor vince su Jamanka e Schneider e accorcia in classifica su Humphries - solo nona : La settima tappa della Coppa del Mondo di bob femminile se la aggiudica la statunitense Elana Meyers Taylor. Sulla lunga (quasi duemila metri) pista di Sankt Moritz (in Svizzera) l’americana piazza i migliori tempi in entrambe le sessioni (1:07.87 nella prima e addirittura il record della pista in 1:07.40 nella seconda) chiudendo in 2:15.27 e staccando le due tedesche Mariama Jamanka e Stephanie Schneider di, rispettivamente, 21 e 40 ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo Val di Fiemme 2018 : la Germania domina il salto della Team Sprint - Italia nelle retrovie : Domino tedesco nel segmento di salto della Team Sprint in Val di Fiemme, valida per la quarta tappa della Coppa del Mondo di Combinata nordica. Infatti la Germania è in testa con entrambe le squadre: prima posizione per la coppia formata da Eric Frenzel e Vinzenz Geiger, che realizzano 261.1 punti e partiranno con 15” di vantaggio sui connazionali Fabian Riessle e Johannes Rydzek. In terza posizione troviamo invece il Giappone, con Akito e ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 – Maren Lundby vince a Sapporo! Lara Malsiner ottima nona : A Sapporo (Giappone) è ricominciata la Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci femminile. La settima tappa ha premiato ancora una volta la norvegese Maren Lundby che ha infilato la terza vittoria stagionale e si è portata al comando della classifica generale con 20 punti di vantaggio sulla tedesca Katharina Althaus, sua grande rivale in quest’annata che oggi si è dovuta accontentare del secondo posto in classifica. Sull’HS100 ...

Coppa del mondo su pista - ecco gli azzurri convocati per Minsk : Parte il conto alla rovescia per la quinta prova di Coppa del mondo su pista. Alla manifestazione, in programma a Minsk dal 19 al 21 gennaio, sono stati convocati dal Coordinatore squadre nazionali Davide Cassani, su indicazione dei commissari tecnici Edoardo ...

Snowboard Freestyle - Coppa del Mondo 2018 : nelle classifiche dello slopestyle vanno in testa Reira Iwabuchi e Redmond Gerard : La vittoria odierna di Snowmass proietta in vetta alla classifica della Coppa del Mondo di slopestyle lo statunitense Redmond Gerard tra gli uomini, mentre tra le donne ora guarda tutte dall’alto la nipponica Reira Iwabuchi. Sono state affrontate due delle quattro prove stagionali previste. Snowboard Freestyle – Classifica Coppa del Mondo slopestyle maschile (Top 3 + italiani) 1 Gerard Redmond USA 1450.00 2 KLEVELAND Marcus NOR ...

Biathlon - Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 : staffetta femminile (13 gennaio). La startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Dopo la staffetta maschile disputata oggi, domani tocca alle donne con la 4x6km di Rufpolding valevole per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018, secondo appuntamento di questo fitto fine settimana sulle nevi tedesche. Si partirà alle ore 14.30 ad una settimana esatta dalla staffetta che ha visto il successo della Francia, davanti a Germania e Svezia. L’Italia, sesta, cerca conferme con Dorothea Wierer in forma strepitosa, assieme a Lisa ...