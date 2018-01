: Conte risponde ancora a Mourinho: "lui mi disprezza?" - CalcioWeb : Conte risponde ancora a Mourinho: "lui mi disprezza?" - CampanaPatrizio : RT @Anna_1897: Il disprezzo migliore è la non curanza. Se #Conte non gli risponde più ne uscirà alla grande #Mourinho - infoitinterno : Tra preghiere e canti, Palermo risponde al "grido" di Biagio Conte - Video (Giornale di Sicilia)… - MassimoCosta6 : @stefanoche10 Gentile Boldrini, Mou ha rivelato una volta di più il suo vero volto. Prima offende, poi pretende il… - trunpbanana : @LeolucaOrlando1 POI NON FAI NULLA SOLO PASSERELLE -

(Di sabato 13 gennaio 2018) “dice che prova disprezzo per me? Ho detto che mi sarei fermato, ma posso dire che per me e’ la stessa cosa”. Prima o poi arrivera’ la parola fine al continuo botta e risposta tra il tecnico del Manchester United, Jose’, e quello del Chelsea, Antonio, che ormai da giorni se le dicono di santa ragione. Dopo il pareggio casalingo contro il Leicester l’italiano ha cercato di nonre al portoghese, ma poi la replica e’ arrivata, se lo “special one” disprezza l’ex ct azzurro, sappia che la cosa e’ reciproca, in ogni casoassicura che la vicenda non lo tormenta per nulla: “non sono preoccupato, dormo molto bene”. (ITALPRESS). L'articolo: “lui mi disprezza?” sembra essere il primo su CalcioWeb.