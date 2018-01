Colpo di scena nel futuro di Centurion | l’annuncio del presidente del Boca! E su Gustavo

: Colpo di scena nel futuro di #Centurion: l'annuncio del presidente del #Boca! E su #GustavoGomez - CalcioWeb : Colpo di scena nel futuro di #Centurion: l'annuncio del presidente del #Boca! E su #GustavoGomez - ElUtileroDeBoca : RT @pianetagenoa: Colpo di scena: Angelici riapre al ritorno di Centurion al Boca - - xheynameless : Per essere un fanmade qualitativamente è pazzesco, poi c'è un colpo di scena assurdo Mi è piaciuto, è bello poi sa… - A16121899 : @EaArlotta Guarda il primo film di saw l enigmista li il colpo di scena è insuperabile - EaArlotta : Credo che un colpo di scena come quello della morte di Salvatore Conte sia irraggiungibile -

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 13 gennaio 2018) Per il passaggio dial Malaga sembrava tutto fatto. L’attaccante del Genoa era ad un passo dal trasferimento in Spagna ma nelle ultime ore l’allenatore degli spagnoli Michel è stato esonerato e il passaggio dell’esterno argentino si è complicato. Inoltre ildel Boca Juniors, Angelici, ha fatto un annuncio che sa didi. Ecco le sue parole ai microfoni di ‘TyC Sports’: “Non so se andrà al Malaga. La scorsa notte mi ha mandato un messaggio su WhatsApp e vedremo cosa succederà. Non c’è nessun problema personale. È un bravo ragazzo, i suoi compagni lo vogliono, nell’uno contro uno è forte e al momento il Boca non ha un giocatore con le sue caratteristiche. Ciò che non mi piace sono i suoi atteggiamenti fuori dal campo, quando è assieme ai suoi amici. Le persone possono cambiare, è bello avere autocritica, non sto dicendo ...