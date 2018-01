Cipollari e Kikò Nalli separati | l' annuncio dell' opinionista

TINA Cipollari E KIKÒ NALLI SI SONO SEPARATI/ La conferma ufficiale : lui pronto a partire per Supervivientes : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra TINA CIPOLLARI e il marito KIKÒ NALLI trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 16:45:00 GMT)

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato/ La conferma ufficiale : "Lascia andare ciò che era" : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 14:29:00 GMT)

Tina Cipollari e Kikò Nalli hanno divorziato/ La conferma ufficiale : "Inutile riprovare ancora" : Dopo anni e anni la prima "coppia" di Uomini e donne è arrivata al capolinea. Le voci di crisi tra Tina Cipollari e il marito Kikò Nalli trovano conferma nel divorzio. Le parole della vamp(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 10:48:00 GMT)

Floriana Secondi fotografata con Kikò Nalli - marito di Tina Cipollari : Se confermato, questo potrebbe essere un grosso scoop nel mondo del gossip: Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è stata fotografata dal settimanale Nuovo insieme a Kikò Nalli, marito di Tina Cipollari. I due sono stati immortalati mentre passeggiano insieme, di notte, nella capitale. Sono vicini, ma non in maniera romantica, e sono usciti insieme da uno dei saloni del celebre hair stylist, dopo che ...

Floriana Secondi fotografata con Kikò Nalli - ex di Tina Cipollari : Se confermato, questo potrebbe essere un grosso scoop nel mondo del gossip: Floriana Secondi, vincitrice della terza edizione del Grande Fratello, è stata fotografata dal settimanale Nuovo insieme a Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari. I due sono stati immortalati mentre passeggiano insieme, di notte, nella capitale. Sono vicini, ma non in maniera romantica, e sono usciti insieme da uno dei saloni del celebre hair stylist, dopo che ...

Uomini e Donne - nella crisi fra Tina Cipollari e Kikò Nalli spunta l'ex gieffina Floriana Secondi : ROMA ? Da tempo si parla di crisi fra Tina Cipollari, storia opinionista di ?Uomini e Donne? e il marito Kikò (al secolo Chicco) Nalli, hair stylist pronto a sbarcare...

Kikò Nalli verso l'Isola : 'Posso togliermi di dosso l'etichetta di 'marito di' Tina Cipollari' : ROMA - 'Il mio agente sta cercando di capire che cosa sia meglio fare'. Il video integrale sulla pag Facebook KIKO'Nalli Un post condiviso da Art Kikò (@kiko_Nalli_canale5) in data: 9 Dic 2017 alle ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - periodo difficile per Tina Cipollari? La decisione del marito Kikò (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono over: periodo difficile per Tina Cipollari! Il marito Kikò Nalli pronto a partire per l'Isola dei Famosi spagnola?(Pubblicato il Sun, 12 Nov 2017 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne - il marito di Tina Cipollari - Kikò Nalli - all'Isola dei Famosi spagnola? : Non è ancora chiaro se tra Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli ci sia crisi, lui comunque sarebbe pronto a sbarcare all'edizione spagnola dell'Isola dei Famosi, la stessa alla quale ha partecipato Paola Caruso, lo scorso anno. @kruderofficial @donatellabummakdr Grazie per questo magnifico outfit Un post condiviso da Art Kikò (@kiko_Nalli_canale5) in data: 6 Nov 2017 alle ore 06:31 PST prosegui la letturaUomini e Donne, il marito di ...