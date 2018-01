Cipollari e Kikò Nalli separati | l' annuncio dell' opinionista

: [Fonte: blogtivvu_com] Uomini e Donne, Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono separati: ‘Non potevamo andare avanti co… - blogstreetnews : [Fonte: blogtivvu_com] Uomini e Donne, Tina Cipollari e Kikò Nalli si sono separati: ‘Non potevamo andare avanti co… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Uomini e Donne, VIDEO che ha appena visto Annamaria venire sbugiardata da Maria De Filippi. Le ultime novita' non finiscono certo qui, poiché siamo venuti a sapere che l'#Tinaha fatto una rivelazione importante durante una nuova intervista a Di Più. In tale occasione, la vip ha fatto chiarezza sulla sua storia d'amore con Kikò. Tinae Kikòsi sono lasciati: la conferma Le novita' sui protagonisti di #Uomini e donne rivelano che Tinaè tornata alla ribalta per aver rilasciatoe confessioni sul suo matrimonio a Sandro Mayer, il direttore del settimanale Di Più. Come si potrebbe erroneamente pensare, Tina non ha rilasciato scoop su Gemma Galgani e Giorgio Manetti, VIDEO la coppia protagonistae ultime puntate del trono over, ma alcune informazioni che gia' ...