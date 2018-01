Ciclismo | una nuova squadra italiana con tanti giovani talenti

Ciclismo - Peter Sagan debutta in Australia! Il Tour Down Under poi la visita a Papa Francesco : donerà una bici al Pontefice! : Peter Sagan è pronto per l’attesissimo debutto stagionale. Il tre volte Campione del Mondo sarà infatti al via del Tour Down Under che scatterà in Australia il prossimo 16 gennaio. Lo slovacco della Bora HansGrohe sarà affiancato da Macie Bodnar, Jay McCarthy, Sam Benett, Rudi Selig, Peter Kennaugh e Daniel Oss. A svelare il programma è stato lo stesso ciclista in un’intervista rilasciata all’Adelaide Advertiser: dopo aver ...

Ciclismo - Patrick Lefevere sul caso Froome : “Va presa una decisione dall’UCI alla svelta” : Tra le figure più autorevoli del mondo del Ciclismo, Patrick Lefevere, manager del team Quick-Step Floors, ha espresso la propria posizione relativamente al caso doping che ha visto coinvolto il quattro volte vincitore del Tour de France Chris Froome, in un’intervista riportata da tuttobiciweb. Una situazione che ha alimentato ed alimenta tanti dubbi e perplessità anche perché una decisione dalla Federazione Internazionale tarda ad ...

Ciclismo - Parigi-Nizza 2018 : presentato il percorso. Corsa vivace - spiccano la crono di Sant-Etienne e una salita durissima : Oggi è stato presentato il percorso della Parigi-Nizza, classica Corsa a tappe che si svolgerà in Francia dal 4 all’11 marzo. La 76^ edizione della Corsa verso il sole sarà caratterizzata da sette tappe. spiccano la penultima frazione (Valdeblore-La Colmiane) con un’ascesa a 1500m d’altitudine e una pendenza media del 6,2%. Importante anche la quarta tappa, una cronometro di 18,4km a Saint-Etienne. L’ultima frazione si ...

Ciclismo - frattura ad una costola per Matteo Trentin. Classiche di Primavera non a rischio : Il nuovo anno non si è aperto sotto i migliori auspici per Matteo Trentin. Secondo quanto riporta il quotidiano belga Het Nieuwsblad, il corridore italiano è caduto la scorsa settimana durante un allenamento, procurandosi la frattura di una costola. Il neo-corridore della Mitchelton Scott (ex Orica) dovrà dunque osservare qualche giorno di riposo forzato, per poi riprendere la preparazione in vista delle Classiche di Primavera, dove ambisce a ...

Ciclismo : Tom Dumoulin - una bordata al Team Sky Video : Il caso Froome continua a infiammare la discussione nel mondo del #Ciclismo anche ora che la nuova stagione sta per iniziare. Dalle pagine del giornale spagnolo As il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia #Tom Dumoulin ha lanciato una pungente frecciata al Team Sky [Video] e al modo in cui la positivita' del corridore britannico è stata gestita. Dumoulin ha espresso la sua speranza di una rapida soluzione del caso, sottolineando però come la sua ...

Ciclismo : una Sunweb a più punte. Tom Dumoulin per il Giro - Michael Matthews ed Edward Theuns per Ardenne e Classiche del Nord : Partito in sordina, pensando solo alle volate con i vari Marcel Kittel e John Degenkolb, il Team Sunweb sta crescendo anno dopo anno, puntando sempre più in grande e trasformandosi in uno dei più forti squadroni all’interno del circuito World Tour. Nel 2017 sono arrivati dei risultati eclatanti: la prossima stagione potrebbe far sognare ancor di più. Per le corse a tappe si punta ovviamente su Tom Dumoulin, uomo cardine della squadra. ...

Ciclismo - Gianni Moscon nei guai : rischia una squalifica per il caso Reichenbach. Lappartient : “Bisogna essere duri” : Il nuovo anno non comincia sotto i migliori auspici per Gianni Moscon. Il corridore del Team Sky, talento più fulgido della nuova generazione del Ciclismo italiano, rischia infatti una dura sanzione da parte dell’UCI. La Federazione Ciclistica Internazionale sta infatti valutando con attenzione quanto accaduto nell’ultima edizione della Tre Valli Varesine, quando lo svizzero Sebastien Reichenbach (FDJ) accusò il trentino di averlo ...

Ciclismo - fa discutere la nuova maglia di Fabio Aru. “È solo una versione provvisoria” : Sono state presentate nel corso della giornata di ieri le nuove maglie delle squadre di Ciclismo. In casa UAE Emirates ha fatto scalpore la casacca riservata a Fabio Aru, campione italiano. Il tricolore, infatti, non risulta ben visibile ma è stato “relegato” ad una fascia all’altezza dell’addome che non gira nemmeno sui fianchi. Le polemiche, specie sul web, sono divampate in men che non si dica ma è stato lo stesso ...

Ciclismo : la Fci vuole imporre una tessera da 25 euro all’anno agli amatori per correre : Sul web la denominazione “tassa del sudore” ha fatto il giro del mondo in pochi secondi quando in realtà si parla di qualcos’altro. Da quanto pubblicato ieri dal Corriere della Sera, la federCiclismo ha preso una decisione importante: per poter svolgere qualsiasi attività organizzata non sarà sufficiente più la tessera di un ente di promozione ma sarà necessaria anche una “bike card” al costo annuale di 25 euro. Un ...

Ciclismo - Sonny Colbrelli : “Voglio vincere una grande classica. Farò il Tour de France” : Arrivato finalmente il definitivo salto di qualità per Sonny Colbrelli, uno dei maggiori prospetti del Ciclismo azzurro, che in questo 2017 è andato in una squadra World Tour come la Bahrain-Merida. Risultati positivi e convocazione al Mondiale per il nativo di Desenzano del Garda, al quale però manca ancora un colpo grosso. “Voglio provare a vincere o a salire sul podio di una grande classica. Spero di poter diventare un buon corridore come i ...

Ciclismo : un 2017 in crescita per Fabio Aru - nella prossima stagione si attende una svolta : Doveva essere l’anno della svolta, invece è stata una stagione in crescita sotto alcuni aspetti per Fabio Aru, che non è riuscito (soprattutto per alcuni eventi molto sfortunati) a fare un colpo grosso. La prima metà di annata non è stata del tutto eccezionale (per usare un eufemismo): problemi fisici già alla Tirreno-Adriatico, poi l’obiettivo puntato verso il Giro d’Italia numero 100, che partiva proprio dalla sua Sardegna. ...

Ciclismo - Froome positivo all'antidoping : 'Non ho infranto alcuna regola' : 'Posso capire molte delle reazioni, specie vista la storia del nostro sport, ma non si tratta di una positività - spiega ancora il 32enne corridore anglo-keniano - Il Ciclismo ha alle spalle un ...

Ciclismo - una clamorosa positività per Chris Froome Video : Un terremoto ha investito il mondo del #Ciclismo questo mercoledì 13 dicembre. Chris Froome [Video] è risultato positivo ad un controllo antidoping svolto durante l’ultima Vuelta Espana, da lui vinta. Il controllo ha rilevato una quantita' eccessiva di salbutamolo, il doppio rispetto al consentito. Froome potrebbe perdere così la sua vittoria alla Vuelta e la storica doppietta con il Tour de France, e rischierebbe anche una pesante squalifica ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali su Chris Froome : “Una bruttissima notizia. Nessuno mi ridarebbe l’emozione del podio di Madrid” : Un fulmine a ciel sereno quello che questa mattina ha sconvolto tutto l’ambiente del Ciclismo su strada. Chris Froome, dominatore del 2017 con le sue vittorie al Tour e alla Vuelta, è risultato positivo al Salbutamolo. In attesa delle controanalisi, si susseguono le ipotesi per quanto riguarda la squalifica riservata al britannico del Team Sky. Quasi sicuramente il kenyano bianco sarà privato della vittoria alla Vuelta di Spagna, che ...