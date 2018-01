Chiesa | Sicilia | da lunedì sessione invernale Conferenza episcopale

Sicilia - Micari parla in Chiesa microfonato dal parroco. Orlando : “Polemiche? Solo una comunicazione” : “Sono molto contento di essere qui e soprattutto sono molto contento perché vedo tutti quanti questi bambini che credo si stiano preparando per la prima comunione”. A parlare è il candidato dem alle regionali Siciliane Fabrizio Micari, che ha preso la parola al termine della messa nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, in corso dei Mille a Palermo. Accanto al suo sponsor principale, Leoluca Orlando, ha ricevuto il microfono dal ...