Chi sono i candidati alla presidenza della Federcalcio

De Benedetti alla Consob : “Sono il Grande vecChio che può dare del cazzone a Renzi” : “L’ultimo Grande vecchio che è rimasto in Italia”, che poteva permettersi da dare del “cazzone” a Matteo Renzi, con il quale “parliamo delle cose più varie, che so del comportamento di un ministro”. E che a La Repubblica discute di economia non con Ezio Mauro cui “delle cose economiche e finanziarie non gliene fotte nulla” ma “con Fubini o con qualcuno della parte economica”. Così ...

Stadio Roma - ecco Chi sono Jim Napoli e Nick Lillo : gli italoamericani esperti di leasing immobiliare : 'Il complesso intorno all'impianto sarà uno dei centri più importanti al mondo per il commercio, per il settore Food & Beverage e per l'intrattenimento . Un posto così non è mai stato realizzato' .

Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sono lasciati : è ufficiale : Tina Cipollari e il marito Kikò non stanno più insieme Questa volta non si tratta di un gossip: Tina Cipollari e Chicco Nalli si sono lasciati per davvero. A farlo sapere l’opinionista di Uomini e Donne che ha lasciato un’intervista esclusiva al settimanale Di Più. L’ex tronista e corteggiatrice ha rivelato che fino all’ultimo ha […] L'articolo Tina Cipollari e il marito Chicco Nalli si sono lasciati: è ufficiale ...

Australian Open 2018 - il regolamento : niente tie-break al quinto set. Quanti “ocChi di falco” si possono Chiamare? : Dal 15 al 28 gennaio il primo Slam del tennis in questo 2018 avrà finalmente inizio. Un’edizione degli Australian Open falcidiata dalle assenze, Serena Williams ed Andy Murray le più eclatanti. Forfait che avranno conseguenze importanti sullo sviluppo delle due settimane Australiane: sarà ancora una volta finale tra Roger Federer e Rafael Nadal nel singolare maschile? Chi succederà a Serena nel draw femminile? Riuscirà Simona Halep, ...

Gentiloni : 'I gioChi non sono fatti - dobbiamo vincere' : Non sarà una proposta che affascina ma un obiettivo senza il quale non mettiamo in sicurezza l'economia. Il Pd si deve permettere di averlo tra i suoi obiettivi". "Bisogna restituire fiducia nell' ...

Pd : Gentiloni - gioChi non sono fatti : TORINO, 12 GEN - "In gioco c'è il futuro. Strisciante c'è la sensazione che le elezioni siano una pratica da sbrigare perché i giochi sono già fatti o impossibili e la vittoria conta fino a un certo ...

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati?/ L’ex tronista sChiarisce ancora i capelli : Luca Onestini e Ivana Mrazova sono realmente fidanzati? La coppia continua a giocarci su e l'ex tronista non si sbilancia mantenendo il segreto sulla sua vita privata.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Si sono dimessi i tre revisori dei conti del Comune di Torino - dopo un lungo scontro con la sindaca Chiara Appendino : Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso, i tre revisori dei conti del Comune di Torino – cioè i commercialisti, estratti a sorte, che hanno il compito di controllare i conti dell’ente locale – si sono dimessi oggi The post Si sono dimessi i tre revisori dei conti del Comune di Torino, dopo un lungo scontro con la sindaca Chiara Appendino appeared first on Il Post.

Amici 17 - 3 ballerini a rischio espulsione/ Chi sono e cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda... : Amici 17, tre ballerini a rischio espulsione: chi sono e cosa hanno fatto? Alessandra Celentano furibonda... Le ultime notizie e le anticipazioni sulla prossima puntata del talent show(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:54:00 GMT)

Ripabottoni - il paese che protesta perché la prefettura Chiude centro d’accoglienza : “Lasciate qui i migranti. Non sono pacChi” : A Goro fecero le barricate perché quelle 12 donne e 8 bambini proprio non li volevano. A Lesignano de’ Bagni, vicino a Parma, a novembre hanno incendiato una struttura appena ristrutturata: doveva ospitare otto richiedenti asilo e sulle colline parmensi qualcuno aveva deciso che non dovevano neanche arrivarci. A San Michele Tiorre, in cinquanta accerchiarono e insultarono una donna che aveva affittato la sua villetta a una cooperativa per ...

Volley - l’Argentina boicotta la Nations League? I giocatori non sono stati pagati - risChio sciopero : La Nazionale Argentina di Volley maschile sarebbe in procinto di scioperare in massa nei confronti della propria Federazione. Come riporta la testata Voley Plus, non sarebbero state mantenute le promesse riguardo ai premi in denaro previsti per la World League 2017 e dunque alcuni big starebbero pensando di non rispondere alle convocazioni per la prossima Nations League che precederà il Mondiale nel nostro Paese. La FeVA ha informato i ...

Bloccheremo camion se sono troppi inquinanti. Così il sindaco di Chieti : Roma – Intervistato all’interno del programma Inblu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, il sindaco di Chieti Umberto di Primio ha rilasciato le... L'articolo Bloccheremo camion se sono troppi inquinanti. Così il sindaco di Chieti su Roma Daily News.

