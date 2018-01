Chi è Ignacio del Segreto? Anticipazioni sul padre di Julieta

Leggi la notizia su gossippiu

(Di sabato 13 gennaio 2018) Chi èdel? Ildi. Un altro personaggio misterioso sopraggiungerà a Puente Viejo e non di certo per far festa. Il suo rapporto con la figlia non è mai stato dei migliori e infattisubirà uno shock quando lo rivedrà: credeva proprio che, una volta trasferitasi nel paesino spagnolo, nessuno più avrebbe avuto informazioni sul suo conto, soprattutto suo, un uomo spregevole, dal passato oscuro, che però Consuelo deciderà di rivelare a. Cosa nasconde? Arriverà a Puente Viejo con la scusa di riabbracciare sua figlia, ma i suoi intenti sono altri: vorrà far sprofondare nella disperazione sua figlia!Lespagnole delci rivelano che Consuelo spiegherà ache ilha il cuore marcio, la farà solo soffrire, nonostante si dimostri sempre disponibile e apprensivo: in passato avrebbe violentato ...