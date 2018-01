Cgia | la ripresa rallenta L' Italia tornerà ad essere ultima in Europa

Cgia - ripresa rallenta Italia fanalino Ue : VENEZIA, 13 GEN - Sebbene il peggio sia alle nostre spalle, la ripresa economica consolidatasi nel 2017 (+1,5 per cento circa) rischia di affievolirsi già a partire da quest'anno. E' quanto sostiene ...

Cgia : la ripresa rallenta - l'Italia torna ultima in Ue : Il livello di crescita raggiunto nel 2017 è lo stesso di quello registrato nel 2003 e per recuperare la situazione ante crisi (2007) le previsioni di crescita elaborate da Prometeia ci dicono che dovremo attendere il 2022-23

Cgia : ripresa rallenta - fanalino in Ue : 10.12 La ripresa economica consolidatasi nel 2017 (+ 1,5% circa) rischia di affievolirsi già a partire da quest'anno. Per l'Ufficio studi della Cgia, gli ultimi dati di previsione della Commissione europea per il 2018 sono indicativi:il nostro Pil reale è destinato ad aumentare dell'1,3%.Tra tutti i 27 paesi Ue monitorati,nessuno conseguirà una crescita più contenuta della nostra. E anche i consumi delle famiglie (+1,1%) e quelli della ...