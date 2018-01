Cesso di Paesi | Trump | dico ciò che molti pensano

Trump - ambasciatori africani all'Onu pretendono le scuse : 'Razziste e offensive' le dichiarazioni sui 'paesi Cesso' : ...così dura di paesi africani verso gli Stati Uniti In precedenza era stata già l'Unione Africana a chiedere a Trump di scusarsi 'con gli africani e tutte le persone di origine africana nel mondo'. Tra ...

Donald Trump - il presidente Usa insulta gli immigrati : “Basta gente da Africa - El Salvador e Haiti. Sono Cesso di Paesi” : Haiti, El Salvador e alcuni Stati Africani Sono “paesi di merda”. E quindi gli Usa dovrebbero smetterla di accogliere immigrati dai quei posti. Gli insulti del presidente Donald Trump Sono volati all’interno dello Studio Ovale davanti ad alcuni membri del Congresso, come raccontano – senza essere smentiti dalla Casa Bianca – alcuni media americani. A parlamentari e senatori che gli chiedevano di riconsiderare la ...

