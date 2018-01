Ces 2018 | tutte le celebrità che si sono viste in fiera

Sci alpino - Slalom Wengen 2018 – Marcel Hirscher in testa dopo la prima manche! Myhrer e Kristoffersen inseguono - Gross undiCesimo : Marcel Hirscher conferma di essere il più forte e confeziona una prima manche perfetta nello Slalom di Wengen. L’austriaco insegue il primo sigillo sulla pista svizzera e ha messo un mattoncino importante in vista della seconda manche che scatterà alle 13.15. Il dominatore della disciplina, sceso con il pettorale numero 7, ha messo in fila tutti i rivali sfoderando una sciata ai limiti della perfezione grazie alla quale è riuscito a ...

Ces 2018 - 10 oggetti che cambieranno la nostra casa : Questo sarà l’anno degli assistenti digitali. Lo sapevamo già da tempo, ma in nessun altro ambito come in quello della domotica e degli elettrodomestici la tendenza si delinea in modo così netto: a Las Vegas non c’è aggeggio destinato alla cucina, alla camera da letto, al bagno o al salotto che non preveda la possibilità di collegarsi a un’app per il controllo, e una maggioranza schiacciante vanta tra le proprie caratteristiche ...

Domenica In – TrediCesima puntata del 14 gennaio 2018 – Piero Angela tra gli ospiti. : Domenica In, nuova Domenica e nuova puntata, la Tredicesima, del noto contenitore Domenicale della prima rete di stato. Con una struttura in evoluzione, visti gli ascolti tutt’altro che esaltanti (ora risalita con la scorsa puntata ad un buon 18% ma con l’assenza della concorrenza di Barbara D’Urso, che torna da oggi), ci si appresta ad […] L'articolo Domenica In – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Piero Angela ...

Kilimangiaro – QuattordiCesima puntata del 14 gennaio 2018 – Anticipazioni - mete e ospiti. : Alla domenica pomeriggio viaggiamo con Raitre. Ovviamente lo facciamo con Kilimangiaro, il programma condotto, per il quarto anno consecutivo, da Camila Raznovich. Lo scopo è quello di accompagnare i telespettatori in giro per il mondo, alla scoperta di luoghi, eventi, personaggi, mode, tendenze, curiosità e tradizioni di ogni latitudine. Kilimangiaro 2017 / 2018 Il programma, […] L'articolo Kilimangiaro – Quattordicesima puntata del 14 ...

C'E' POSTA PER TE 2018 / Pagelle e video prima puntata : il web contro FranCesco e Jolanda : Il meglio e il peggio della prima puntata di C'è POSTA per te. Il video di Loredana e Giuseppe fa scatenare il popolo del web: tutti contro Jolanda e Francesco. Guest star Higuain.(Pubblicato il Sun, 14 Jan 2018 06:07:00 GMT)

“Che tempo che fa” – TrediCesima puntata del 14 gennaio 2018 – Ligabue - Steven Spielberg - Tom Hanks e Meryl Streep tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Tredicesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Tredicesima puntata del 14 gennaio 2018 – Ligabue, Steven Spielberg, Tom Hanks e ...

CAST ISOLA DEI FAMOSI 2018/ I concorrenti ufficiali : la preoccupazione di FranCesco Monte : CAST ISOLA dei FAMOSI 2018, i concorrenti ufficiali: Francesco Monte annuncia la sua partenza per l'Honduras, con lui tante bellezze mozzafiato. Nasceranno nuovi amori?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 22:55:00 GMT)

Verissimo/ FranCesco Monte ospite prima dell'Isola dei Famosi 2018 : un gesto colpisce tutti : Verissimo, anticipazioni e ospiti 13 gennaio: in studio Stefano De Martino, Francesco Monte, Riki, Loretta Goggi e Giorgio Tirabassi. Ci sarà anche un'intervista esclusiva a Nadia Toffa.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 21:43:00 GMT)

Un breve riassunto del Ces edizione 2018 : Un inconveniente non proprio al passo della tecnologia! inviato da Matteo Pani nella categoria Scienza e Tecnologia

Ces 2018 - Easy Rain la risposta italiana all'aquaplaning - : Nel mondo a quanto pare nessuno aveva brevettato un simile accessorio che potrebbe a costi non elevati (si parla di meno di 500 euro) essere adottato dalle varie case automobilistiche e interagire ...

Pallanuoto - A1 2018 : risultati e classifica della dodiCesima giornata. Pochissime sorprese - vince Sport Management : Una dodicesima giornata ridotta a cinque incontri quella di questo sabato del campionato di Pallanuoto maschile. Mercoledì infatti hanno anticipato i propri match Pro Recco e AN Brescia, impegnate oggi nella Champions League. Davvero poche sorprese nelle sfide odierne: vittoria netta per la Sport Management che torna seconda in solitaria in graduatoria. Successi in chiave play-off per Canottieri Napoli, RN Savona e CC Ortigia. A chiudere netta ...

Sci alpino - DisCesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Raisport HD e Eurosport HD trasmetteranno il SuperG di Bad Kleinkirchheim in diretta tv, mentre per lo streaming sono disponibili le piattaforme Rai Play, Eurosport Player e Sky Go. OA Sport vi ...

Cast Isola dei Famosi 2018/ I concorrenti ufficiali : foto - il reality annuncia la presenza di FranCesco Monte : Cast Isola dei Famosi 2018, i concorrenti ufficiali: Francesco Monte annuncia la sua partenza per l'Honduras, con lui tante bellezze mozzafiato. Nasceranno nuovi amori?(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 19:37:00 GMT)

Sci alpino - DisCesa femminile Bad Kleinkircheim 2018 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : Continua il weekend di gare della Coppa del Mondo di sci alpino femminile a Bad Kleinkircheim, in Austria, dove oggi si è disputato il sueprG vinto dalla nostra Federica Brignone. Domani sarà il turno della velocità pura, con la Discesa libera: tante le sciatrici che possono ambire alla vittoria, a cominciare proprio dalle nostre Brignone e Goggia, che insieme a Johanna Schnarf e Nadia Fanchini formeranno un quartetto che può confermare quanto ...