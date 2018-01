Centrodestra Anche in Umbria Energie per l' Italia correrà da sola Forza Italia osteggia

Centrodestra +2 - 4% in un mese Forza Italia davanti alla Lega Anche Swg conferma il crollo del Pd : Cresce la coalizione di Centrodestra (+2,4 punti percentuali in un mese), in netto vantaggio sulle altre forze politiche. A rivelarlo è l'ultimo Sondaggio Swg. Il Centrodestra unito raggiunge il 37,6 per cento Segui su affarItaliani.it

SONDAGGI POLITICI/ Elezioni Regionali 2018 - Lombardia : Centrodestra vince anche con Fontana : SONDAGGI elettorali POLITICI verso le Elezioni 2018: intenzioni di voto e ultime notizie, Regionali Lombardia con Attilio Fontana candidato, ma ad oggi vincerebbe ancora Maroni su Gori(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:35:00 GMT)

Il Pd ko anche alle Regionali Lazio al M5S - Lombardia a destra In Veneto cappotto del Centrodestra : Il Lazio ai al Movimento 5 Stelle e la Lombardia al Centrodestra: è quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di voto dell'Istituto Piepoli. In Lazio i grillini vengono dati al 28%, con Roberta Lombardi che dunque supera il Governatore uscente Nicola Zingaretti, il Centrodestra al 25% e, ultimo, al 23%, il Centrosinistra Segui su affaritaliani.it

Lotito e Paola Ferrari verso la candidatura con il Centrodestra. E spunta anche Ferrero della Samp : La giornalista conduttrice di trasmissioni televisive sportive Paola Ferrari ed il presidente della Lazio Claudio Lotito potrebbero essere tra i candidati alle prossime elezioni politiche di «Noi con l’Italia», la “quarta gamba” del centro-destra guidata da Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa di cui è stato presentato il simbolo che racchiude al centro l...

Una riforma bavaglio che neanche i governi di Centrodestra avrebbero potuto sognare : La riforma bavaglio alla pubblicazione delle intercettazioni è stata finalmente approvata. Il 29 dicembre ci sarà il decreto finale del Consiglio dei Ministri.In questo Paese non si è trovato il tempo per dare la cittadinanza a tutti coloro che sono nati nella nostra terra e che si sentono a tutti gli effetti italiani ma si è trovato il modo di fare una riforma sulle intercettazioni che nemmeno tutti i precedenti ...

Commissione banche : Pd - Centrodestra e M5S divisi sulle colpe del crac : Roma - Stop alle «porte girevoli» tra Banca d'Italia, authority indipendenti, politica e istituti di credito, rafforzamento della tutela dei risparmiatori e istituzione di una procura contro i reati finanziari. Si tratta di alcune delle proposte condivise tra i gruppi parlamentari che saranno recepite dalla relazione finale della Commissione d'inchiesta sulle banche la cui pubblicazione è attesa entro il 27 gennaio. ...

Insieme al Centrodestra Anche gli ex dc di Cesa : Roma - Non gli piace essere chiamato «quarta o quinta gamba» del centrodestra e ha deciso di correre da solo per la vittoria del centrodestra. Lorenzo Cesa rilancia lo Scudocrociato che da solo, dice «vale più di 1,5-2 per cento». Sarà questo il logo, con il brand ormai anch'esso «storico» di Udc. «Aspiriamo a essere l'ala democristiana del centrodestra e siamo allo ...

Santanché : a prossime elezioni FdI sarà sorpresa del Centrodestra : Milano, 22 dic. (askanews) 'Fratelli d'Italia è il partito della coalizione che alle prossime elezioni ha più possibilità di crescere: saremo la sorpresa del centrodestra'. E' quanto ha dichiarato ...

Il retroscena Aiuto - scoppia anche il Centrodestra. Le dieci fratture tra Salvini e Berlusconi. E l'incubo del quarto petalo : Lo strappo più grave è avvenuto in Sicilia una settimana fa: l'invincibile armata raccontata dalla retorica del centrodestra ha già perso una divisione, importante, la Lega di Noi con Salvini. L'unico ...

Voto - Centrodestra in alto mare Ora si apre anche il fronte Lazio La Lega stoppa Gasparri. Caos totale : Regionali 2018, Centrodestra in alto mare. La lite non riguarda soltanto il Friuli Venezia Giulia, ma si sposta anche sul Lazio. Forza Italia rivendica a sé la candidatura nella Regione della Capitale ma il problema è che non ha uomini spendibili Segui su affaritaliani.it

M5s pianta 23mila alberi in tutta Italia - aderiscono anche Comuni Pd e Centrodestra. Di Maio e Casaleggio a Milano : Da Milano a Reggio Emilia fino al piccolo paese di Cartigliano in provincia di Vicenza: in occasione della festa dell’albero il Movimento 5 stelle ha piantato oltre 23mila alberi in tutta Italia. L’iniziativa, voluta dai grillini già negli anni scorsi, è riuscita ad ottenere l’appoggio anche di primi cittadini di altri colori politici, dal Partito democratico al centrodestra, per un totale di 68 amministrazioni ...

Il Centrodestra crescere ancora - crolla il PD. C'entra anche la Sicilia : Nel 'mondo di mezzo', poi, troviamo diversi soggetti: oltre al Movimento 5 stelle (che si ritrova primo con un certo distacco, ma oscilla da mesi intorno allo stesso valore compreso tra il 27 e il 28 ...

Scanzi : “Brunetta dice che Il Fatto porta fortuna al Centrodestra? Fa cabaret - anche quando parla delle vicende giudiziarie di Berlusconi” : “Brunetta dice che Travaglio e Il Fatto portano fortuna a Berlusconi? L’altra sera ha Fatto in larga parte cabaret, era tutto carico, felice e divertito. Non è molto serio neanche quando parla delle vicende giudiziarie di Berlusconi”. Così a Otto e Mezzo (La7) il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, commenta il vis-à-vis tra il deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, e Marco Travaglio. E alla conduttrice Lilli Gruber, che gli ...

Sondaggi Elettorali Politici/ Risultati Sicilia - Centrodestra al top : Pd in caduta anche alle Elezioni 2018 : Sondaggi Elettorali Politici, ultime notizie di oggi 8 novembre 2017: Risultati Elezioni Regionali Sicilia. Metà elettori Pd non hanno votato Micari.