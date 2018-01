Centro Italia | gli allevatori ostaggio della burocrazia Le storie – “Ho svenduto gli

Previsioni Meteo Italia - residua instabilità al Centro/Sud nel weekend mentre al Nord torna a splendere il sole : 1/20 ...

Centrodestra +2 - 4% in un mese Forza Italia davanti alla Lega Anche Swg conferma il crollo del Pd : Cresce la coalizione di Centrodestra (+2,4 punti percentuali in un mese), in netto vantaggio sulle altre forze politiche. A rivelarlo è l'ultimo Sondaggio Swg. Il Centrodestra unito raggiunge il 37,6 per cento Segui su affarItaliani.it

Sondaggi - “possibile il sorpasso di Forza Italia sul Pd”. Per Tecnè democratici poco sopra il 20% e Centrodestra al 39 : Non solo il Pd che perde pezzi settimana dopo settimana. Non solo Silvio Berlusconi che spinge Forza Italia a guidare la coalizione di centrodestra. Ma ora potrebbe succedere quello che non sembrava possibile: il sorpasso dei berlusconiani sui democratici. E’ la sintesi di un Sondaggio di Tecnè per il TgCom24 che assegna al Partito Democratico il 20,7 per cento, valore più basso mai stimato, frutto di un calo di quasi 3 punti in un mese. ...

Lazio - caos Centrodestra : Meloni candida Rampelli - Pirozzi non si ritira. Forza Italia tagliata fuori come in Lombardia : Giorgia Meloni vorrebbe Fabio Rampelli e ricorda il peso di Fratelli d’Italia nel Lazio. Silvio Berlusconi spinge per Maurizio Gasparri e lascia intendere che il discorso è ancora aperto. Il sindaco di Amatrice, Sergio Pirozzi, è già candidato e rifiuta “ticket” con chiunque altro. Se in Lombardia il centrodestra ha dovuto virare sul leghista Attilio Fontana dopo il passo indietro di Roberto Maroni, la corsa del centrodestra ...

Voto italiani all'estero - il Pd perde un mare di militanti fuori dall'Italia : il Centrodestra si presenta unito : Le batoste elettorali per Matteo Renzi potrebbero arrivare anche da fuori i confini italalici. Il crollo clamoroso con il quale il Partito democratico sta facendo i conti ogni volta che esce un nuovo ...

Terremoti - Ingv : crosta terrestre Centro Italia vibra da agosto 2016 - : Il presidente dell'Istituto, Carlo Doglioni, ha spiegato che questo movimento "continuerà per un graduale adattamento, ma non c'è un allarme specifico". Le vibrazioni sono iniziate dal giorno del ...

Presentato il simbolo della quarta gamba del Centrodestra : "Noi con l'Italia" : 'Siamo una squadra di gente che sa fare politica, ma porteremo in Parlamento anche il mondo dell'associazionismo e dell'imprenditoria - ha aggiunto - Siamo moderati ma questo non vuol dire essere ...

Terremoto nel Centro Italia ad Amatrice. Scossa di magnitudo 3.6 : La terra torna a tremare ad Amatrice. Protagonista, stavolta, una Scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter alle 04.48 di questa mattina, che ha subito fatto tornare alla mente agli abitanti del ...

Terremoto avvertito in Centro Italia : ricalcolata la magnitudo - l’area “vibra” dal 24 agosto 2016 : Tanta paura ma nessun danno dal Terremoto di magnitudo 3.4 (ricalcolata dall’Istituto Nazionale di di Geofisica e Vulcanologia) registrato alle 04:48 di di oggi con epiCentro a 2 km da Amatrice. La scossa è stata avvertita distintamente in tutta l’area del cratere del sisma del 2016. La magnitudo era stata inizialmente calcolata in automatico, in base ai primi dati, in 3.6 (magnitudo locale): come sempre avviene, successivamente sono ...

