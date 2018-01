Cassano rilancia | Non sono un ex | pronto a tornare

: RT @Gazzetta_it: #Cassano a sorpresa rilancia: "Io un ex? sono pronto a tornare" - Moonmadness12 : RT @Gazzetta_it: #Cassano a sorpresa rilancia: "Io un ex? sono pronto a tornare" - AntoninoMartin1 : RT @Gazzetta_it: #Cassano a sorpresa rilancia: "Io un ex? sono pronto a tornare" - caterinagio80 : Cassano a sorpresa: "Io ex? Sono pronto a tornare..." - Berneyes : RT @Gazzetta_it: #Cassano a sorpresa rilancia: "Io un ex? sono pronto a tornare" - RealTimeNews__ : RT @Gazzetta_it: #Cassano a sorpresa rilancia: "Io un ex? sono pronto a tornare" -

Leggi la notizia su gazzetta

(Di sabato 13 gennaio 2018) ... quantomeno pari alle magie che ha messo in mostra in campo in 19 anni di carriera, non è ancora giunto il momento di dire basta, dell'addio al calcio, come racconta La Gazzetta dello Sport che ...