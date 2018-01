Carte di credito | l' Ue elimina costi extra e commissioni

Carte di credito e debito : ecco cosa cambia nel 2018 : Non tutte le novità vengono per nuocere. Anzi. L’Unione Europea ha eliminato i costi extra e le commissioni sui pagamenti con Carte di credito e debito sia online sia nei negozi. La nuova direttiva farà risparmiare ai consumatori europei sino a mezzo…Continua a leggere →

Carte debito e credito : stop a costi maggiorazione : Entra in vigore da oggi una direttiva della Commissione Europea sui servizi di pagamento con Carte di credito e di debito: non ci dovranno più essere costi per maggiorazioni ai pagamenti con Carte. ...

Ue - stop a costi extra sui pagamenti con Carte di credito : Le nuove norme rafforzano anche i diritti dei consumatori: in caso di furto o frodi con carte o bancomat, il cliente fino ad oggi era tenuto a pagare 150 euro per operazioni che non riconosceva, effettuate prima della sua denuncia. Ora la sua responsabilità scende a 50 euro

Ue - da domani stop ai costi extra sui pagamenti con Carte di credito o di debito : Da sabato 13 gennaio i consumatori europei risparmieranno fino a 550 milioni di euro all'anno - stima il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis - grazie alla nuova direttiva sui ...

Carte di credito - il governo taglia le commissioni (ma non basta) : Il Cdm recepisce le indicazioni di Bruxelles su Carte di credito e di debito, ma le associazioni di categoria non sono ancora soddisfatte

Banche - recepita la direttiva europea su pagamenti - bancomat e Carte di credito : (Teleborsa) - Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento ed al regolamento sulle commissioni interbancarie nelle operazioni ...

Banche - recepita la direttiva europea su pagamenti - bancomat e Carte di credito : Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto che recepisce la direttiva europea sui servizi di pagamento ed al regolamento sulle commissioni interbancarie nelle operazioni con bancomat e ...

Noto scrittore rapinato a Napoli : gli hanno rubato soldi - Carte di credito e passaporti : Era a Napoli per un incontro con gli studenti dell'Apple Accademy dell'Università Federico II. Bruce Sterling, Noto scrittore americano, è stato vittima di una rapina a mano armata mercoledì mattina nei...

Furto choc nel Napoletano : rubati Carte di credito - iPhone e gioielli al patron di una franchigia Nba in vacanza : Turisti americani lasciano nella loro Mercedes parcheggiata in via Panoramica a Castellammare uno zaino in cui erano custoditi un paio di orecchini del valore di 20.000 dollari, i loro passaporti,...

Identità e Carte di credito - così gli hacker ci derubano : Chi trovandosi alla tastiera pensa di essere solo, sbaglia. 482 siti tra i più visitati al mondo registrano ogni tasto che viene premuto dall'utente che naviga online e raggiunge quelle pagine. Memorizzano anche il più impercettibile movimento del mouse, schedano lo scorrere verticale della ...

Così la banda clonava le Carte di credito : il video dei carabinieri : Quattro cittadini bulgari, due scovati tra Anzio e Nettuno, uno in Bulgaria e uno in Repubblica Ceca, sono stati arrestati perché accusati di aver messo su una banda per clonare carte di credito. Il...

Sgominata banda di clonatori di Carte di credito da carabinieri e europol : A conclusione di una laboriosa indagine, i carabinieri della Compagnia Roma Centro, con la collaborazione del Comando carabinieri Antifalsificazione Monetaria e di europol, in Italia, Bulgaria e Repubblica Ceca, stanno eseguendo l’arresto di 4 persone facenti parte di una banda internazionale di clonatori di carte di credito e bancomat. L’indagine è partita da un’attività dei carabinieri […] L'articolo Sgominata banda di clonatori di carte ...

Roma - blitz contro banda internazionale clonatori Carte credito : Roma, 30 nov. (askanews) A conclusione di una laboriosa indagine, i Carabinieri della Compagnia Roma Centro, con la collaborazione del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria e di Europol, in ...

Cavour - controlli dei carabinieri. Stranieri trovati con Carte di credito rubate : Nel corso dei quotidiani controlli del territorio, finalizzati a contrastare i reati predatori nei confronti dei turisti, i Carabinieri della Stazione Quirinale e quelli del Comando di piazza Venezia hanno arrestato, in due distinte operazioni: un cittadino albanese di 32 anni, poiché trovato in possesso di 3 carte di credito intestate ad un turista inglese; […] L'articolo Cavour, controlli dei carabinieri. Stranieri trovati con carte di ...