Carenza di sangue a causa dell' influenza | appello ai donatori

Donatori influenzati : c’è Carenza di sangue in diverse regioni - lanciato appello alle associazioni di volontari : Donatori influenzati: c’è carenza di sangue in diverse regioni, lanciato appello alle associazioni di volontari “Si segnala la diffusa mancanza di emazie nelle regioni Lazio, Puglia, Campania e Toscana” Continua a leggere L'articolo Donatori influenzati: c’è carenza di sangue in diverse regioni, lanciato appello alle associazioni di volontari sembra essere il primo su NewsGo.

Influenza 2018 : Carenza sangue in diverse regioni : Complice il picco dell’Influenza in diverse regioni si stanno registrando carenze di sangue. Lo afferma il Centro Nazionale sangue dell’Istituto Superiore di Sanita’ in un post sul proprio sito, in cui lancia un appello alle associazioni di donatori. “Si segnala la diffusa carenza di emazie nelle regioni Lazio, Puglia, Campania e Toscana – scrive il Cns -, ma allo stesso tempo l’indisponibilita’ delle ...

Salute - ministro Lorenzin : Carenza di sangue in Campania - a breve si tornerà a regime : La carenza di sacche di sangue in Campania è dovuta anche al “mancato accreditamento delle strutture che dovevano lavorare“: lo ha dichiarato il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, a margine degli stati generali della Croce Rossa in corso a Napoli. “Ce ne siamo occupati moltissimo, abbiamo dato un aiuto alla struttura commissariale per passare alla fase di accreditamenti che dovrebbe essere completa e che dovrebbe entrare ...

Il ministro Lorenzin e la Carenza di sangue in Campania : 'Colpa del mancato accreditamento' : 'In Campania c'è stata una carenza cronica di sangue dovuta anche al mancato accreditamento delle strutture che dovevano lavorare il sangue. Ce ne siamo occupati moltissimo e abbiamo aiutato la ...