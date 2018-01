Cannabis light | la Lombardia guida la classifica

Cannabis light - un business al limite della legalità : Si riconoscono dalle insegne verdi e dall’immancabile foglia di canapa che campeggia quasi ovunque. Ormai in tutte le città italiane ce n’è almeno uno. Stiamo parlando dei grow shop, negozi dove è possibile acquistare infiorescenze, semi e tutto l’occorrente per la coltivazione della marijuana fai-da-te. L’unica differenza con i coffee shop olandesi è che qui l’erba non si consuma e non ti ...