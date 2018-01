: California, vittime frane salgono a 18 - NotizieIN : California, vittime frane salgono a 18 - TutteLeNotizie : Frane California, vittime sono 18 - CybFeed : #BreakingNews California, vittime frane salgono a 18 - BlogNews_it : Si aggrava il bilancio delle vittime per le frane in California: 17 morti e migliaia di sfollati - thexeon : Frane California, vittime sono 18 -

Diciottesima vittima degli smottamenti che hanno colpito la: un uomo di 87 anni è stato trovato morto in casa dai soccorritori. In precedenza era stato dato per disperso. Nella lista delle persone di cui non si conosce la sorte restano sei persone, tra i 2 e i 53 anni. Sono almeno 4 i bambiniaccertate del disastro.(Di sabato 13 gennaio 2018)