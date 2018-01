Calciomercato Torino | Mazzarri vuole Laxalt

Calciomercato Serie A - le trattative del giorno : Torino e Inter scatenate - mosse di Fiorentina e Genoa : Calciomercato Serie A, le trattative del giorno – Lo sa anche mia nonna che ho bisogno di un centrale”. Queste le parole di Spalletti dopo la sfida con la Fiorentina prima della sosta. Il tecnico dell’Inter è stato accontentato. La dirigenza nerazzurra ha infatti chiuso per Lisandro Lopez che arriverà con la formula del prestito a 500 mila euro con riscatto fissato a 9 milioni di euro. Domenica il difensore argentino sarà ad ...

Calciomercato Torino - Petrachi vuole Fares e Bessa del Verona : la situazione : Calciomercato Torino – Con l’arrivo di Walter Mazzarri la strategia sul mercato del Torino è cambiata. Il tecnico toscano avrebbe chiesto un terzino, un vice Belotti e un centrocampista. Uno dei nomi usciti per la difesa è quello di Lazzari della Spal, ma Semplici ha dichiarato che il giocatore a gennaio non si muoverà. Per questo motivo il ds dei granata, Gianluca Petrachi, ha deciso di virare con forza su Mohamed Fares, esterno ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Genoa e Torino show - pazza idea di Sampdoria e Bologna : Calciomercato, tutte LE trattative DEL giorno – trattative sempre più calde, Inter scatenata. La squadra ha fatto emergere diversi problemi soprattutto tra le riserve, nelle ultime ore è stata effettuata una mossa importante per la difesa. E’ fatta per l’arrivo di Lisandro Lopez del Benfica. Trattativa ben avviata nel ultime ore ed accordo che si avvicina ad essere formalizzato in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Ad ...

Calciomercato - asta per Bessa : Lazio - Fiorentina - Sampdoria e Torino pronte a sfidarsi : Il Calciomercato è entrato nel vivo. Il tempo per concludere le trattative, d’altronde, è ristretto rispetto ai circa 3 mesi della sessione estiva. Nei giorni scorsi è uscita la notizia di un Daniel Bessa che avrebbe chiesto la cessione al Verona. Pronta la smentita del ds degli scaligeri Fusco, ma in realtà il giocatore vorrebbe cambiare aria già in questo gennaio. Per l’ex Inter si è scatenata una vera e propria asta, con molte ...

Calciomercato Torino - occhi su Fares del Verona : Torino - Come Napoli e qualche club estero, anche il Torino si muove su Mohamed Fares , mancino algerino che al Verona sta facendo molto bene. Possibili e praticabili due scenari, vale a dire ...

Calciomercato Torino - si guarda all’estero : contatti con Everton e Sheriff Tiraspol. Mazzarri blocca una cessione : Calciomercato Torino – L’ottimo esordio di Mazzarri sulla panchina granata ha permesso al Torino di vivere una sosta più tranquilla. L’obiettivo della dirigena è quello di cercare di accontentare il tecnico toscano per puntare alla qualificazione alla prossima Europa League. Per la fasce si continuano a monitare Laxalt e Lazzari mentre per il centrocampo il nome nuovo è quello di Besic, centrocampista dell’Everton classe ...

Calciomercato Torino - Ocampos oltre a Nestorovski per giugno : Uomini di fiducia del ds granata Petrachi in quest'ultimo periodo hanno seguito il Marsiglia in due occasioni: sul block notes l'attaccante argentino Lucas Ocampos , 23 anni, ex Genoa e Milan, che in ...

Calciomercato Milan - maxi scambio con il Torino? Video : Il #Milan ha molto deluso in questa prima parte della stagione; dopo le cifre spese nella scorsa sessione di #Calciomercato estivo, infatti, ci si aspettavano decisamente altri risultati. La squadra rossonera non ha mai trovato una vera identita' di gioco e la dirigenza ha deciso di esonerare Vincenzo Montella. Ora alla guida della squadra c'è Gennaro Gattuso, il quale sta facendo grandissima fatica a trovare un equilibrio. Dopo le enormi spese ...

Calciomercato Torino - si scatena Petrachi : due esterni - un addio importante e tre operazioni col Verona : Calciomercato Torino – Il Torino pianifica il Calciomercato con l’arrivo del nuovo tecnico Mazzarri. Le strategie sono cambiate e l’ex Watford ha richieste ben diverse da quelle del suo predecessore. Innanzi tutto, come documentato ieri, è caccia all’esterno di difesa, anzi, forse due esterni. Uno per fascia. Se a destra l’idea Lazzari continua ad essere battuta, per la sinistra si pensa adesso a Laxalt, vecchio ...

Calciomercato Torino - Cairo : “pochi 100 milioni per Belotti - adesso con Mazzarri…” : Calciomercato Torino – Impatto importantissimo per Walter Mazzarri sulla panchina del Torino, netto successo casalingo contro il Bologna. Nel frattempo Cairo parla di mercato ed in particolar modo dell’attaccante Belotti come riportato a ‘Radio Uno’: “Se penso che Coutinho viene ceduto al Barcellona a 160 milioni, allora forse mi sono tenuto basso su Belotti, se torna a fare quello a cui ci ha abituato. E’ il ...