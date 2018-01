Calciomercato Spal | Dramé è un colpo ufficiale

Calciomercato - Jasmin Kurtic alla Spal : è ufficiale. Arriva in prestito : Calciomercato, Jasmin Kurtic alla Spal: è ufficiale. Arriva in prestito. ANSA / MATTEO BAZZI Calciomercato Spal Primo arrivo ufficiale del mercato di gennaio della Spal: come già anticipato nei ...

Lisandro Lopez all'Inter / Calciomercato : video - già domenica il difensore al lavoro con Spalletti? : Lisandro Lopez all'Inter, in arrivo il difensore argentino dal Benfica: prestito con diritto di riscatto fissato ad 11 milioni di euro, le ultimissime, domenica già ad Appiano?(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:41:00 GMT)

Calciomercato Inter - ecco il difensore per Spalletti : in arrivo Lisandro Lopez : Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'Inter ha praticamente trovato l'accordo con il Benfica per l'acquisto del difensore argentino Lisandro Lopez. L'offerta inviata al club portoghese dovrebbe ...

Calciomercato Inter - ecco i botti : tre colpacci per Spalletti - il tecnico adesso pensa al 4-3-3 [FOTO] : 1/14 Handanovic (Foto LaPresse/Fabio Ferrari) ...

Calciomercato Spal - Semplici annuncia : “in arrivo nuovi colpi” : Quello di Kurtic per la Spal “e’ un acquisto importante, sicuramente e’ un centrocampista che viene a darci una grossa mano sotto l’aspetto dell’esperienza, delle qualita’ tecniche, quindi siamo soddisfatti di questo arrivo”. Lo ha detto il tecnico della Spal, Leonardo Semplici, parlando con i giornalisti a margine della sua visita allo stand ‘Lardini’ alla rassegna di ‘Pitti ...

Calciomercato Spal - nuovo rinforzo per la fascia sinistra : colpo dall’Atalanta! : Calciomercato Spal – L’asse di mercato tra Spal e Atalanta è più caldo che mai. Negli scorsi giorni le due società hanno chiuso l’operazione Kurtic con lo sloveno che si è trasferito da Bergamo a Ferrara. Gli Spallini però per rinforzare la rosa hanno pescato nuovamente nel club orobico. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, infatti, la Spal ha chiuso per l’arrivo di Boukary Dramè, terzino sinistro che negli ...

Calciomercato Spal - fatta per Kurtic. Mora vicino all'addio : FERRARA - Manca solo l'annuncio ufficiale, ma si tratta ormai di una formalità: Jasmin Kurtic è il primo rinforzo del mercato invernale della Spal , pronto a legarsi al club biancoazzurro fino al ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato - interesse di Crotone e Spal per Pantic della Dinamo Kiev : Alexandar Pantic, difensore della Dinamo Kiev, potrebbe approdare in Serie A in questa sessione di mercato invernale. Il centrale classe 1992 in stagione ha collezionato appena 5 presenze tra campionato, coppa d’Ucraina e Europa League e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità perduta. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, Crotone e Spal hanno mostrato interesse per Pantic. Il difensore serbo costa ...

Calciomercato Spal - arriva Capuano. Piace anche Pisacane : FERRARA - Walter Mattioli ha annunciato 3-4 rinforzi di peso, e che ci saranno grosse novità prima della trasferta della Spal a Udine per la ripresa del campionato. Sui nomi si è trincerato dietro l'...

Calciomercato INTER/ News - si accelera per Alessandro Bastoni - ma Spalletti... (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO INTER, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 10:27:00 GMT)

Calciomercato Spal - importante annuncio del patron Mattioli : i dettagli : Calciomercato Spal – Il patron della Spal, Walter Mattioli, ha commentato la sconfitta rimediata con la Lazio e ha fatto un’importante annuncio di mercato: “Dispiace perdere così in casa, ci stà la sconfitta con la Lazio ma non così come è maturata – riporta Estense.com – Ne ho parlato col mister e col direttore sportivo, ancora una volta sono mancate grinta e attenzione in difesa. Resto convinto che la Spal si ...