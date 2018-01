Calciomercato Roma News | Nisii | arriveranno un terzino e un portiere Ultime notizie

El Shaarawy via dalla Roma?/ Calciomercato news : il Faraone offerto in Premier League : El Shaarawy via dalla Roma? Calciomercato news, il Faraone sarebbe stato offerto in Premier League dal suo entourage e già nel corso della finestra invernale potrebbe lasciare i giallorossi(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 11:13:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Alisson : anche le Merengues si fanno avanti (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: aumentano le società interessate all’estremo difensore brasiliano, Alisson, che ora piace anche al Real Madrid(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:43:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - il Psg piomba su Alisson Becker ma... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra allenata da Eusebio Di Francesco: il Paris Saint German piomba sull'estremo difensore brasiliano dei giallorossi Alisson Becker.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:45:00 GMT)

TORREIRA / Calciomercato - Roma - Inter e Juventus lo seguono : resta alla Samp? : TORREIRA protagonista nel Calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - osservatori giallorossi in Olanda per Ziyech (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista della Sampdoria, Torreira, non vuole svestire la casacca blucerchiata già a gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:07:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Torreira : fino a giugno non mi muovo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il centrocampista della Sampdoria, Torreira, non vuole svestire la casacca blucerchiata già a gennaio(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:13:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Garcia : Strootman fra i migliori nel suo ruolo (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: l’allenatore dell’Olympique Marsiglia, Rudi Garcia, ha parlato del suo ex giocatore, il giallorosso Strootman(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:14:00 GMT)

Calciomercato Roma - il Psg pensa ad Alisson : le intenzioni del club giallorosso : Calciomercato Roma – Le ultime prestazioni della Roma non sono state incoraggianti, in particolar modo delusione per la sconfitta casalinga contro l’Atalanta. Positiva invece la stagione del portiere Alisson che ha attirato le attenzioni dei grandi club, in particolar modo secondo quanto riporta Sky Sport sondaggio recente del Psg, il club francese alla ricerca di un nuovo estremo difensore ed avrebbe puntato il giallorosso. La Roma ...

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres e Skorupski il tesoretto per il terzino destro (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il club della capitale punta a cedere due giocatori in esubero, per ottenere un tesoretto da reinvestire sulla fascia(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 12:06:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Pallotta chiude il mercato : siamo all’altezza delle big (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il patron capitolino, James Pallotta, chiude le trattative in ingresso, considerandoo la rosa all’altezza delle altre(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:59:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Bruno Peres lascia la Roma? Verdi-Napoli : ci siamo! : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (11 gennaio) CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 09.56 MILAN – Brandt, ...

Calciomercato Roma/ News - Emerson Palmieri e Pellegrini prossimi al bianconero? (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Marco Bellinazzo ha spiegato come il club giallorosso possa essere costretto a cedere due top player.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:58:00 GMT)

Calciomercato Roma/ News - Bellinazzo : cederanno due top player se... (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate alla squadra di Eusebio Di Francesco: Marco Bellinazzo ha spiegato come il club giallorosso possa essere costretto a cedere due top player.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 04:01:00 GMT)

Calciomercato ROMA/ News - il Crystal Palace bussa per Skorupski (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il noto giornalista sportivo Roberto Renga, dice la sua sul centrocampista della nazionale olandese, Strootman(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 17:56:00 GMT)