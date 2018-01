Calciomercato Milan - Mirabelli lavora per due super acquisti : Il Milan ha deluso notevolmente le aspettative dei tifosi in questa prima parte di stagione; il direttore sportivo Massimiliano Mirabelli e l'amministratore delegato Marco Fassone potrebbero dunque intervenire sul mercato in questa sessione invernale. Mirabelli sta girando l'Europa per cercare nuovi calciatori adatti al progetto Milan e ora si trova in Germania. Stando a quanto riportano i media tedeschi, il direttore sportivo rossonero avrebbe ...

Calciomercato Milan/ News - Donnarumma ai tifosi : resto! (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate alla squadra allenata da Gennaro Gattuso: Gigio Donnarumma ha sottolineato ad alcuni tifosi che rimarrà in rossonero ancora a lungo.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:52:00 GMT)

Calciomercato MILAN/ News - il Liverpool sulle tracce di Suso (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, ultime notizie legate al mondo rossonero: il Liverpool è a caccia del sostituto di Coutinho, Suso potrebbe essere il nome giusto.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:30:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Antonelli : continua il pressing della Viola (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il terzino sinistro della compagine meneghina, Luca Antonelli, continua ad essere nel mirino della Fiorentina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:39:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - anche Sarri per il post-Gattuso (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, potrebbe non rinnovare, e il club meneghino non lo perde di vista(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:48:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Walcott si propone - ma ai rossoneri non interessa (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: l’esterno d’attacco di casa Arsenal, Theo Walcott, si è proposto alla compagine meneghina che però ha rifiutato(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:48:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli in Germania? Quanti nomi sul taccuino : Calciomercato Milan, le possibili trattative per giugno Il Milan non farà mercato per questo gennaio, così Mirabelli ha chiarito le mosse dei rossoneri. Il mercato ripartirà a giugno. Mirabelli, allora inizia a lavorare sotto traccia per alcuni talenti in giro per l’Europa. Oggi volerà in Germania per vedere la partita tra Leverkusen e Bayern Monaco, prevista sta sera alle 20.30. Sul suo taccuino ci sono moltissimi nomi, tra cui ...

Calciomercato Milan - Mirabelli vola in Germania : tutti gli obiettivi dei rossoneri : Calciomercato Milan – Il Milan prova a recuperare posizioni in classifica, la squadra di Gattuso è reduce dal successo davanti al pubblico amico contro il Crotone. Adesso a tenere banco è il mercato, viaggio in Germania per Mirabelli con l’intenzione di visionare diversi calciatori. obiettivi in Budesliga, si preannunciano altre operazioni dopo quelle di Ricardo Rodriguez e Calhanoglu. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello ...

Calciomercato Milan/ News - Locatelli dice sì al Grifone : si attende l’ok rossonero (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il giovane centrocampista Locatelli, avrebbe detto sì alle avance del Genoa, ora si attende l’ok della dirigenza meneghina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 11:40:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - c’è Reina se parte Donnarumma (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il club meneghino pensa all’esperto portiere del Napoli, Reina, per sostituire il giovane Gigio Donnarumma(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 10:35:00 GMT)

Ramires all'Inter / Calciomercato - il brasiliano a Milano quando un sostituto andrà allo Jiangsu : Calciomercato, Ramires all'Inter: il giocatore pronto a partire, ma non è ancora fatta, bisognerà trovare una soluzione economica per il Fair Play finanziario e un erede allo Jiangsu(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:51:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Brandt - Meyer e Hazard osservati speciali (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: il direttore sportivo del club meneghino, Mirabelli, in missione in Germania per osservare tre talenti(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 09:33:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 12 gennaio in DIRETTA : Inter scatenata - si muove anche il Milan. Il Napoli aspetta Verde : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di venerdì 12 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. CLICCA F5 (TABLET) O REFRESH (DISPOSITIVO MOBILE-TABLET) PER AGGIORNARE LA PAGINA 8.46 SPAL – Dopo aver ufficializzato Kurtic, gli estensi sono ad ...

Calciomercato Milan - Suso al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Giungono importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori elementi a disposizione di Gattuso. Stando a quanto riportano i media britannici, l'esterno spagnolo è stato messo nel mirino dal Liverpool. Il club inglese, infatti, ha perso la sua stella, Philippe Coutinho, che è stato venduto al Barcellona per centosessanta milioni di euro, diventando così il ...