Calciomercato Juventus - Wenger spera nel rinnovo di Ozil | poi attacca | ' ecco chi e come

Calciomercato Juventus/ News - Darmian : aumenta il pressing bianconero (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il club torinese vorrebbe riportare in Italia il terzino sinistro della nazionale italiana, Darmian(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 09:13:00 GMT)

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 13 gennaio in DIRETTA : Milan su Dzeko - la Juventus vuole Han - Verdi-Napoli è quasi fatta : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di sabato 13 dicembre. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (12 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...

Calciomercato Juventus - da Emre Can a Pellegrini : il futuro è prenotato : TORINO - Rodrigo Bentancur e Miralem Pjanic sono gli intoccabili: quelli che indossano il bianconero per restarci a lungo. (…) Di sicuro il progetto che Beppe Marotta e Fabio Paratici hanno in ...

Calciomercato Juventus/ News - intermediario Praet : vestirà il bianconero (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate alla squadra bianconera: l'intermediario di Dennis Praet ha sottolineato la sua impressione, il calciatore arriverà presto a Torino.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:04:00 GMT)

TORREIRA / Calciomercato - Roma - Inter e Juventus lo seguono : resta alla Samp? : TORREIRA protagonista nel Calciomercato invernale. A gennaio dovrebbe restare alla Sampdoria, ma Roma, Inter e Juventus continuano a seguirlo per giugno.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 23:54:00 GMT)

Dennis Praet alla Juventus?/ Calciomercato - accordo vicino con la Sampdoria : diverse soluzioni per Allegri : Dennis Praet alla Juventus? Calciomercato, accordo vicino con la Sampdoria. L'agente: “E' pronto per una big”. Le ultime notizie sul futuro del centrocampista belga(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 18:52:00 GMT)

Calciomercato JUVENTUS/ News - Asamoah non rinnoverà e andrà al Galatasaray (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO JUVENTUS, ultime notizie legate al mondo bianconero: il portiere e capitano della Vecchia Signora, Gigi Buffon, avrebbe consigliato la dirigenza sui suoi eredi(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 17:30:00 GMT)

Calciomercato Juventus - fatta per Praet. Lorenzo Pellegrini nel mirino : Calciomercato Juventus, fatta per Praet. Lorenzo Pellegrini nel mirino. ANSA/SIMONE ARVEDA Calciomercato Juventus La Juve piazza un colpo in prospettiva. Come riporta Sport Mediaset , l'incontro con la Samp è andato a buon fine e Marotta è riuscito a mettere le mani su Dennis Praet , che potrebbe restare in prestito a Genova. I bianconeri avrebbero battuto ...

Calciomercato Juventus/ News - Buffon indica i due suoi eredi (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il portiere e capitano della Vecchia Signora, Gigi Buffon, avrebbe consigliato la dirigenza sui suoi eredi(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 15:25:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Percassi : Cristante piace molto ad Allegri (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: l’ad dell’Atalanta, Luca Percassi, ha parlato del futuro di alcuni giocatori nerazzurri, fra cui Cristante(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 14:36:00 GMT)

Calciomercato Juventus/ News - Zidane il sogno per la panchina di Agnelli (Ultime notizie) : Calciomercato Juventus, ultime notizie legate al mondo bianconero: il presidente della Vecchia Signora, Andrea Agnelli, starebbe pensando a Zinedine Zidane per la panchina(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 13:34:00 GMT)

Calciomercato Juventus - incontro con il Cagliari per Barella : possibile una sinergia : Pausa invernale utile per ricaricare le pile in vista della ripresa del campionato e della lotta scudetto contro il Napoli, la Juventus è al lavoro in questi giorni per provare a trovare i profili ...

Calciomercato Juventus - Emre Can in arrivo? il punto sulla trattativa Video : La #Juventus è alla ricerca di nuovi top player per poter rinforzare ulteriormente la rosa. I campioni d'italia non vogliono lasciare alcun trofeo agli avversari, la conferma arriva dagli obbiettivi che nella prima parte di stagione il club di Allegri ha raggiunto, ovvero la semifinale di Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per avere maggiori chance di trionfare anche in Europa però alla #juve servono altri ...