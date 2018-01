Calciomercato | il punto sulle trattative della Juventus | da Can a Barella | occhi al futuro

Calciomercato - il punto sulle trattative del Milan : occhi su Maroni e Lincoln. Gomez in uscita : L'aggiornamento resta un fattore continuo, nel fine settimana ad esempio sarò in Germania per assistere ad alcune partite", ha ammesso Mirabelli, sempre molto attento ai talenti in giro per il mondo. ...

Calciomercato Napoli : Verdi - Deulofeu - Machach - Younes. Il punto : Calciomercato Napoli: Verdi, Deulofeu, Machach, Younes. Il punto ANSA Calciomercato Napoli Verdi o Deulofeu , Machach, Younes. Aurelio De Laurentiis comincia a costruire il Napoli del futuro e ...

Calciomercato Juventus - Emre Can in arrivo? il punto sulla trattativa Video : La #Juventus è alla ricerca di nuovi top player per poter rinforzare ulteriormente la rosa. I campioni d'italia non vogliono lasciare alcun trofeo agli avversari, la conferma arriva dagli obbiettivi che nella prima parte di stagione il club di Allegri ha raggiunto, ovvero la semifinale di Coppa Italia e la qualificazione agli ottavi di Champions League. Per avere maggiori chance di trionfare anche in Europa però alla #juve servono altri ...

Crotone - Vrenna fa il punto sul Calciomercato : da Tonelli a Giaccherini - sino alle nuove piste : Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, ha parlato a Radio Crc delle vicende di mercato che coinvolgono il club calabrese: “Credo che la trattativa per Tonelli sfumerà, abbiamo già preso Capuano. Proveremo a rinforzarci ancora sugli esterni offensivi e a centrocampo, complice gli infortuni e la partenza di qualcuno. Giaccherini? I sogni son desideri. È un calciatore importante che percepisce uno stipendio elevato. Nessuno mette in ...

Calciomercato Lazio - De Vrij tiene sulle spine i biancocelesti : il punto della situazione : Calciomercato Lazio – Ancora nessuna risposta da Stephan De Vrij che continua a tenere sulle spine la Lazio. Il difensore olandese ha il contratto in scadenza a giugno e non ha ancora preso una decisione in merito al suo futuro. Il club biancoleste si è spinto al massimo delle sue possibilità mettendo sul piatto una ricca offerta da 2,5 milioni di euro a stagione più bonus legati ad obiettivi che avvicinano l’ingaggio a 3 milioni di ...

Calciomercato Roma/ News - Bruno Peres in uscita : il punto sulla trattativa (Ultime notizie) : Calciomercato Roma, ultime notizie legate al mondo giallorosso: il terzino destro capitolino, Bruno Peres, piace molto al Benfica, che vorrebbe però uno sconto sul prezzo(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 10:29:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - il punto su Rafinha : ballano 5 milioni di euro (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie legate alla squadra di Luciano Spalletti: il club nerazzurro in contatto con il Barcellona per chiudere l'operazione Rafinha, per cui ballano 5 milioni(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 14:35:00 GMT)

Calciomercato gennaio 2018 - da Ozil a Verdi. A che punto sono le trattative : C'è chi deve farlo subito. E chi potrebbe anche aspettare, pur girando in tondo come uno squalo che ha fiutato la preda. Se le vie dello scudetto sembrano delineate nel solco di Napoli (che deve farlo ...

Calciomercato Fiorentina - Hagi ai saluti : il padre-agente fa un punto della situazione : Calciomercato Fiorentina – Hagi non ha trovato spazio nella Fiorentina ed è destinato a lasciare Firenze in questa sessione di mercato. Il padre-agente del giocatore, Gheorge Hagi, ha fatto un punto sul futuro del figlio. Ecco quanto riportato da ‘TuttoSport’: “Le trattative sono in stato molto avanzato con la Fiorentina” – ha detto l’ex campione rumeno – “Spero di raggiungere un accordo definitivo con la società ...

Calciomercato Napoli - da Verdi a Ciciretti passando per la novità Aleix Vidal : il punto : Calciomercato Napoli – Mantenere la vetta della classifica prima della sosta: questo l’obiettivo del Napoli per la sfida dell’Epifania che vedrà i partenopei affrontare il Verona al San Paolo. Una gara sulla carta non proibitiva per la squadra di Sarri che dovrà dimenticare in fretta la sconfitta rimediata in Coppa Italia con l’Atalanta. Fuori dalla Champions e dalla coppa nazionale, il Napoli potrà ora concentrarsi sullo ...

Calciomercato Juventus - il punto sull’affare Emre Can. Alex Sandro ai saluti - si lavora per il sostituto : Calciomercato Juventus – La priorità della Juventus per questo mercato di gennaio era quella di mandare a giocare Marko Pjaca. Il club bianconero è riuscito a sbrogliare la questione in maniera rapida raggiungendo un accordo con lo Schalke 04. L’attaccante croato, che da oggi sarà in Germania per visite e firma sul contratto, si è trasferito con la formula del prestito secco (oneroso) per sei mesi sulla base di 1 milione di euro e ...

