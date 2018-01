Calciomercato Foggia | possibile l’arrivo in prestito di Gabriel dal Milan

Calciomercato - Emperur passa dal Foggia al Bari : Bari - Alan Empereur è ufficialmente un nuovo giocatore del Bari . Il difensore centrale classe 1994 arriva alla corte di Fabio Grosso dal Foggia , con la formula del prestito secco fino al termine ...

Calciomercato Foggia - si chiude per altri due innesti : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta in campionato davanti al pubblico amico contro il Frosinone, la squadra di Stroppa crede all’obiettivo salvezza ed una grossa mano è arrivata dal mercato, con altri acquisti in arrivo. Doppia trattativa in dirittura d’arrivo, accordo ai dettagli per il difensore Nura e per l’attaccante Sadiq, il doppio colpo può quasi considerarsi chiuso, la fumata bianca ...

Calciomercato Parma - Corapi al Trapani. Arriva Vacca dal Foggia : Parma - Due operazioni di mercato ufficializzate dal Parma : una in entrata, una in uscita. Per quanto riguarda gli arrivi, ecco a Collecchio Antonio Vacca , centrocampista classe 1990 che Arriva dal ...

Calciomercato Parma - asse con il Foggia : non solo Vacca-Scaglia - altro innesto per D’Aversa : Calciomercato Parma – Il Parma è in piena lotta per la promozione nel campionato di Serie A, la squadra di D’Aversa protagonista nel torneo cadetto nonostante qualche problema di troppo nelle ultime gare. La dirigenza è attivissima, asse caldissimo con il Foggia, nella giornata di domani verrà definito lo scambio tra Vacca e Scaglia ma non è l’unico movimento. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ possibile ...

Calciomercato Foggia - clamoroso : sette acquisti - tutti i nomi! : Calciomercato Foggia – Il Foggia è letteralmente scatenato sul mercato, dopo la sconfitta nella gara di campionato contro il Frosinone la dirigenza si è tuffata sulle trattative, chiusi accordi importanti ed altri sono ad un passo dal lieto fine. Sono arrivati già in ritiro Zambelli, Tonucci e Greco mentre nella giornata di domani è previsto l’arrivo di Scaglia, definito l’accordo con il Parma per lo scambio con Vacca. Secondo ...

Calciomercato Foggia - arriva Greco dal Bari a titolo temporaneo : Foggia - Il Foggia si è aggiudicato il centrocampista Leandro Greco , classe 1986, che proviene dal Bari , a titolo temporaneo. Il giocatore ha all'attivo 221 presenze tra i professionisti (162 in ...

Calciomercato Foggia - dirigenza scatenata : tre innesti chiusi - sorpresa per l’attacco : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta davanti al pubblico amico contro il Frosinone, la posizione di classifica è ancora preoccupante ma la squadra di Stroppa sembra in grande ripresa. Il mercato può cambiare profondamente la squadra, nelle ultime ore importanti novità. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ piazzato il primo colpo: oggi firma l’esperto difensore destro Zambelli, oggi ...

Calciomercato Foggia - assalto a Calaiò : ecco la risposta dell’attaccante del Parma : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce dalla sconfitta nella gara del campionato di Serie B contro il Frosinone, la squadra di Stroppa comunque sembra in ripresa ed in piena lotta per la salvezza. Nel frattempo la dirigenza lavora sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa, nelle ultime ore importante mossa che però non è andata a buon fine. Secondo quanto riporta Gazzamercato.it, tentativo del Foggia per l’attaccante ...

Calciomercato Foggia - il sostituto di Vacca può arrivare dalla Ternana : Calciomercato Foggia – Il Foggia attivissimo nelle ultime ore, l’intenzione della dirigenza è quella di rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Stroppa con l’obiettivo di raggiungere la salvezza. Si profila un movimento in uscita, Vacca ad un passo dal Parma ed il sostituto può arrivare dalla Ternana. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino Ivan Varone, centrocampista classe 1992 e che ...

Calciomercato - Foggia-Bari : contatti - in tre possono cambiare maglia : Il Calciomercato è finalmente entrato nel vivo, si preannuncia una finestra invernale ricca di colpi di scena, anche nel campionato di Serie B in arrivo tante trattative. Una squadra molto attiva è il Foggia, alla ricerca di rinforzi per la salvezza, nelle ultime ore contatti con il Parma per uno scambio. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ nel mirino sono finiti anche Tonucci e Floro Flores del Bari, percorso inverso ...

Calciomercato Parma - ecco lo scambio con il Foggia : soluzione che accontenta tutti : Calciomercato Parma – Parma e Foggia provano ad essere protagonisti nel campionato di Serie B con l’obiettivo di raggiungere i rispettivi obiettivi, promozione in Serie A e salvezza. Nel frattempo le dirigenze sono al lavoro per rinforzare le squadre, nelle ultime ore importanti aggiornamenti, ad un passo uno scambio. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Parma è vicinissimo ad Antonio Vacca, nella trattativa ...

Calciomercato Foggia - dirigenza scatenata : colpi importante per mister Stroppa : Calciomercato Foggia – Il Foggia è reduce forse dall’immeritata sconfitta contro il Frosinone, la squadra di Stroppa si prepara per il ritorno in campo, ancora una lunga pausa prima della gara contro il Pescara. Ma a tenere banco in questi giorni è la situazione mercato, tante trattative portate avanti come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’. Contatti nelle ultime ore con la Roma, dai giallorossi possono arrivare i giovani ...

Calciomercato Benevento - rinforzi in arrivo da Bari e Foggia : innesto anche per Grosso : Calciomercato Benevento – Primo successo per il Benevento nel campionato di Serie A, vittoria nella gara contro il Chievo, il club adesso crede alla salvezza e si prepara per la gara contro la Sampdoria con l’obiettivo di conquistare un altro risultato positivo. La dirigenza nel frattempo continua a muoversi sul mercato, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ i sanniti pensano a Djavan Anderson del Bari, ...