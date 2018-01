Calciomercato 2018 gennaio | le trattative Inter scatenata

Calciomercato 2018 gennaio - attenti ai falsi colpi : Milano, 12 gennaio 2018 - Quiz: cos'hanno in comune Rincon, Pavoletti, Grenier, Ocampos, Saponara, Aquilani, Gagliardini, Deulofeu? Ecco qui: sono stati acquistati lo scorso anno a gennaio e non sono ...

Calciomercato gennaio 2018 - tutte le trattative. Si muove il Milan : Roma, 10 gennaio 2018 - Avanti piano. Senza troppi sussulti. Stenta a decollare il Calciomercato di gennaio , in attesa che già dalle prossime ore negli alberghi Milanesi arrivino procuratori e ...

Calciomercato gennaio 2018 - da Ozil a Verdi. A che punto sono le trattative : C'è chi deve farlo subito. E chi potrebbe anche aspettare, pur girando in tondo come uno squalo che ha fiutato la preda. Se le vie dello scudetto sembrano delineate nel solco di Napoli (che deve farlo ...

Calciomercato Invernale 2018 - come essere aggiornato sulle ultime trattative in Tv : Il Calciomercato Invernale 2018 entra ufficialmente nel vivo a partire da oggi per concludersi il prossimo 31 gennaio e sarà, come ogni anno, un’occasione per provare a migliorare le rose per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. L’attenzione degli appassionati sarà quindi massima e così le principali emittenti ne approfitteranno per lanciare i […] L'articolo Calciomercato Invernale 2018, come essere aggiornato ...

Calciomercato 2018 Live : tutti i colpi ufficiali in Serie A : Calciomercato 2018 Live – Da oggi prende ufficialmente il via il Calciomercato in Italia. In Serie A inizierà il via vai con diversi calciatori scontenti ed intenzionati a cambiar maglia già nella sessione invernale di mercato. Il primo addio ufficiale è però stato un ritiro, quello di Paolo Cannavaro che ha lasciato il Sassuolo dopo la bella prova contro la Roma in campionato. Scatenato il Benevento che è prossimo a mettere a segno ...

Calciomercato invernale 2018 al via : ecco quando inizia e quando finisce : Archiviato il girone d'andata di Serie A, si avvicina il momento per le squadre di cercare rinforzi sul mercato L'articolo Calciomercato invernale 2018 al via: ecco quando inizia e quando finisce è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato ROMA / News - Schick : il 2018 per il riscatto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO ROMA, ultime notizie legate al mondo giallorosso: le ultime novità, le indiscrezioni, le voci sulle trattative della società capitolina per la finestra invernale(Pubblicato il Mon, 01 Jan 2018 16:09:00 GMT)

Calciomercato - il primo botto del 2018 : Diego Costa torna all'Atletico Madrid : Diego Costa è tornato all' Atletico Madrid ed è stato presentato ufficialmente al Wanda Metropolitano, il nuovo stadio dei Colchoneros . L'attaccante brasiliano naturalizzato spagnolo, a lungo ...

Calciomercato gennaio 2018 : svincolati di lusso - ecco tutti i nomi in Europa Video : Il #Calciomercato invernale di gennaio 2018 incombe e un po' tutte le squadre del campionato italiano di calcio pensano a come rinforzare la propria rosa per prore con la seconda parte della stagione al meglio. A volte, però, non è necessario fare degli esborsi economici importanti per rinforzare la squadra, anche perché c'è una lista di giocatori svincolati in Europa che potrebbe fare gola a diversi club che, inevitabilmente, in inverno non ...

Calciomercato invernale 2018 : quando inizia e finisce? Tutte le date per le trattative del mese di gennaio : Dal 3 gennaio e fino alle ore 23.00 del 31 gennaio 2018 prenderà il via il grande “Circo” del Calciomercato invernale. Il campionato di calcio di Serie A, giunto ormai quasi al termine del girone d’andata, è pronto per essere investito da quel che sarà il “Paese dei balocchi” degli affari di questo gennaio così caldo da questo punto di vista. Il mercato di riparazione, come si è solito definirlo, attira ancor più la ...

Calciomercato Serie A 2018 : tutti i possibili colpi del mese di gennaio : Quest'anno il centro del mondo è il Milan : lo è stato in luglio e agosto con l'aggressiva campagna di Fassone e Mirabelli, tornerà ad esserlo adesso che i risultati non sono stati all'altezza. Al di ...

Calciomercato Juve - tre super colpi nel 2018? Ecco la probabile formazione Video : Momento molto positivo per la #Juventus, che viene da due belle vittorie di fila; la prima per tre a zero contro il Bologna, la seconda per due a zero contro il Genoa partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. I buoni risultati hanno dato morale all'ambiente; dopo un ottobre quasi da incubo, la squadra è tornata macinare gioco. Da registrare i progressi fatti nel reparto arretrato, dal momento che la Juventus non prende gol da sei ...

Calciomercato Inter : chi parte e chi arriva a gennaio 2018 : Calciomercato Inter - Luciano Spalletti chiede rinforzi anche se dalla Cina non sembrano giungere buone notizie: non c’è budget per finanziare nuovi acquisti, dunque si prosegue con la politica estiva, ossia quella secondo la quale si compra se si vende. "Serve di più per fare un salto in avanti. La proprietà deve parlare e indicare le linee guida, altrimenti si finisce come in estate: mille nomi, e poi...", ha detto il tecnico toscano ...