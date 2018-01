Bundesliga | Lipsia-Schalke 3-1 | debutto ufficiale per Pjaca

Bundesliga - Lipsia-Schalke 3-1 : esordio ufficiale per Pjaca : LIPSIA (Germania) - esordio in Germania da dimenticare per Marko Pjaca . Non tanto per la sua prestazione ma per quella dello Schalke che perde 3-1 in casa del Lipsia nella sfida valida per la 18ª...

Video gol : Lipsia-Herta Berlino 2-3 | Highlights Bundesliga : .Sconfitta pesantissima per il Lipsia nel match casalingo contro l'Herta Berlino. Dopo una sconfitta e due pareggi consecutivi la squadra di Ralph Hasenhuttl oggi aveva l'occasione di tornare al secondo posto della classifica a -10 dal Bayern Monaco ed invece è arrivato un altro risultato negativo, piuttosto grave per come è maturato. Gli ospiti sono passati in vantaggio al quinto minuto con Selke, bravo ad approfittare di uno svarione ...

Napoli - ecco il Lipsia : la Cenerentola della Bundesliga : L’urna di Nyon ha emesso il proprio verdetto. Sarà Napoli-Lipsia il sedicesimo di finale di Europa League che sancirà il ritorno degli azzurri nella seconda competizione europea per club. Napoli e Lipsia di fronte, due squadre accomunate dallo stesso triste destino: entrambe retrocesse dai gironi di Champions League. Storia differente ma ambizioni simili per azzurri e teutonici: da una parte i […] L'articolo Napoli, ecco il Lipsia: la ...

Bundesliga - Bayern campione d'inverno. Il Lipsia frena e scivola a -8 : Nella quindicesima giornata della Bundesliga il Bayern Monaco vince 1-0 in casa dell'Eintracht Francoforte ed è campione d'inverno con due giornate d'anticipo. Ha infatti 8 punti di vantaggio sul ...

Risultati Bundesliga : classifica - gol e highlights della 15giornata. Stop Lipsia - scappa il Bayern : La quindicesima giornata di Bundesliga si è aperta sul campo dello Stoccarda, che riceveva il Bayer Leverkusen. A spuntarla sono stati gli ospiti, che con la vittoria per 0-2 " reti di Havertz e ...

Bundesliga - Lipsia - Mainz 2-2 : video : La cronaca di Lipsia vs Mainz Rischia subito molto il Lipsia , preso in contropiede dal Mainz dopo 5'. La corsa dell'ex Palermo Quaison, però, termina con la parata di Gulacsi in calcio d'angolo. La ...

Bundesliga : riparte il Bayern - Lipsia ko : (ANSA) - ROMA, 2 DIC - Il Bayern Monaco ritrova il successo, dopo la sconfitta a Moenchengladbach, e batte 3-1 l'Hannover in una partita della 14/a giornata di Bundesliga e torna a +6 sul Lipsia, ...

Bundesliga - riparte il Bayern Monaco : il Lipsia rallenta : Il Bayern Monaco ritrova il successo dopo la sconfitta a Moenchengladbach, batte 3-1 l'Hannover in un incontro della 14/a giornata di Bundesliga e torna a +6 sul Lipsia, sconfitto 4-0 a Hoffenheim. ...

Bundesliga - Hoffenheim-Lipsia 4-0 : i gol : La cronaca di Hoffenheim vs Lipsia Si fa vedere per primo l' Hoffenheim , con Gnabry che scappa via sulla destra e mette in mezzo un pallone difficilissimo da colpire per Uth, capace soltanto di ...

Video gol : Lipsia-Werder Brema 2-0 | Highlights Bundesliga : .Il Lipsia di Hasenhuttl è tornato al successo in Bundesliga dopo la beffa di Leverkusen della scorsa settimana, quando i padroni di casa riuscirono a rimontare in 10 uomini agguantando il 2-2 nel finale. Oggi il Lipsia non ha fallito l'obiettivo dei 3 punti contro il Werder Brema, squadra penultima in classifica che è riuscita a mettere insieme appena 8 punti in 13 partite di campionato.A sbloccare il risultato è stato il guineano Naby Keita ...

Bundesliga : Bayern battuto dal 'Gladbach - Lipsia a -3 dalla vetta : La capolista scivola in trasferta, spettacolare pareggio nel derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e Schalke