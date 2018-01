Bundesliga | Bayern Leverkusen-Bayern Monaco | 1-3

Probabili Formazioni Bayer Leverkusen-Bayern Monaco - Bundesliga 12/01/2018 : Torna la Bundesliga , e lo fa in grande stile. Dopo la sosta invernale, la Bundesliga parte subito forte, infatti il Bayer Leverkusen ospiterà il Bayer n Monaco . La squadra di Heynches è sola al comando a +11 punti di distacco dalla seconda squadra, lo Shalke 04. Il Bayer Leverkusen però è imbattuta da ben 12 partite, record nel campionato tedesco, sotto questo punto di vista la sfida si preannuncia interessante. Per quanto potranno ...

Bundesliga - Gomez torna allo Stoccarda. Coman al Bayern fino al 2023 : Il Natale è bello anche per questo. Una mattina, all'improvviso, ecco che c'è una sorpresa sotto l'albero. Una di quelle belle, inaspettate, per fino insperate. Mario Gomez lascia il Wolfsburg e torna ...

Bundesliga : il Bayern domina - Stoccarda ko : ROMA - Il Bayern Monaco continua il suo dominio in Bundesliga . Chiude con un'altra vittoria, la quarta consecutiva, e un ampio primato in classifica il girone d'andata andando a vincere 1-0 a ...

Video gol : Stoccarda-Bayern Monaco 0-1 | Highlights Bundesliga : .Non si ferma più il Bayern di Jupp Heynckes che oggi ha centrato il quarto successo consecutivo in Bundesliga , il terzo con il punteggio di 1-0. Contro lo Stoccarda i bavaresi sono stati particolarmente fortunati visti che i padroni di casa hanno fallito un calcio di rigore a tempo scaduto.Il risultato del match è stato sbloccato al 79esimo da Thomas Mueller, autore di un tiro sul quale il portiere avversario avrebbe potuto fare molto meglio ...

Bundesliga - 16a giornata : il Bayern Monaco a +9 sul secondo posto : Bologna, 14 dicembre 2017 - Al Bayern Monaco basta un gol di Lewandowski (il 15° in campionato) per avere ragione del fanalino di coda Colonia . Con questo successo gli uomini di Heynckes toccano ...

Video gol : Francoforte-Bayern Monaco 0-1 | Highlights Bundesliga : .Secondo successo consecutivo in Bundesliga per il Bayern Monaco di Jupp Heynckes. I bavaresi si sono imposti 1-0 sul campo del Francoforte, prendendo il largo in testa alla classifica del campionato. Contemporaneamente al successo del Bayern sono infatti arrivati i pareggi di Lipsia, Borussia Monchengladbach e Schalke 04, oltre all'ennesima sconfitta del Borussia Dortmund che oggi ha perso 2-1 in casa contro il Werder Brema terzultimo in ...