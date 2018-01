Bufera in Cina - Richiamate 9 mila Jaguar Land Rover | ecco i motivi

Uccide un puma e lo cucina - Bufera su una star della tv canadese : È una star della televisione canadese con la sua trasmissione sulla caccia. Ma stavolta ha passato il segno, Uccidendo un puma e cucinandolo per i suoi fan sul web. Così su Steve Ecklund si è abbattuta una bufera, e a guidare l’indignata protesta sui social media è la ex first lady Laureen Harper....

Trascinato nella Bufera del Doping Justin Gatlin licenzia l'allenatore : Ai giornalisti in incongito Dennis Mitchell avrebbe confessato che tutti gli sportivi pi in vista del mondo dell'atletica fanno regolarmente uso di sostanze dopanti, incluso il proprio assistito ...

Omosessualità in test medicina. E scoppia la Bufera a Torino : "Quali delle seguenti percentuali rappresenta la migliore stima del verificarsi dell'Omosessualità nell'uomo?". È questo il quesito choc apparso oggi nei progress test per gli studenti di Medicina, che sembra considerare l'Omosessualità alla stregua di una patologia, tanto da trattarne in termini di percentuali e in un ambito medico. "È di una gravità inaudita che sia stata inserita una simile domanda ...

