Brumotti inviato da ' Striscia la Notizia' a Caivano | aggredito da incappucciati

Brumotti : nuova aggressione all'inviato di Striscia - video Video : nuova aggressione ai danni di #Vittorio Brumotti, inviato da #Striscia la notizia per sgominare bande di spacciatori nei borghi italiani, per ultimo il parco Verde di Caivano, zona nord di Napoli. Come nelle passate circostanze, è stato lo stesso programma televisivo a dichiarare al pubblico l'aggressione [Video] attraverso un comunicato stampa riportante come data dell'accaduto l'11 gennaio, giorno nel quale la troupe del biker si trovava in ...

Brumotti : nuova aggressione all'inviato di Striscia - video : nuova aggressione ai danni di Vittorio Brumotti, inviato da Striscia la Notizia per sgominare bande di spacciatori nei borghi italiani, per ultimo il parco Verde di Caivano, zona nord di Napoli. Come nelle passate circostanze, è stato lo stesso programma televisivo a dichiarare al pubblico l'aggressione attraverso un comunicato stampa riportante come data dell'accaduto l'11 gennaio, giorno nel quale la troupe del biker si trovava in compagnia ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher dai poliziotti a Milano : STRISCIA la NOTIZIA torna questa sera, mercoledì 10 gennaio 2018, alle 20,40 su Canale 5. Grazie all'inviato Vittorio Brumotti fermati due pusher alla Stazione centrale di Milano.(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 16:37:00 GMT)

Brumotti : aggressione - spari e minacce di morte per l'inviato di 'Striscia' Video : Momenti di terrore, per l'ennesima volta, quelli vissuti dalla troupe di Striscia la Notizia che stava accompagnando #Vittorio Brumotti in un nuovo servizio contro lo spaccio nelle citta', questa volta Roma. Dopo quella del 15 novembre, e del 29 novembre, ampiamente commentata dalla stampa italiana, il campione di bike-trial ha ricevuto una nuova aggressione [Video]. Questa volta gli sviluppi sono stati più gravi. aggressione, nuovo caso a ...

Roma San Basilio. Spari contro Vittorio Brumotti inviato di Striscia la notizia : Un episodio gravissimo a Roma San Basilio. Un mattone lanciato contro un cameraman e due colpi di pistola contro Vittorio Brumotti e lo staff di Striscia la notizia. E’ successo nelle Capitale nel corso di un’inchiesta sulla droga. L’inviato del…Continua a leggere →

Brumotti : nuova aggressione per l'inviato di Striscia - video Video : nuovamente momenti di paura per l'inviato Vittorio Brumotti di #Striscia la notizia a Padova. Nuovo caso dunque, dopo che il 15 novembre l'uomo era stato vittima di un'aggressione nei pressi del parco della Montagnola a Bologna. In quel caso la troupe era stata presa di mira da stranieri, la maggior parte di loro spacciatori di droghe e di armi pesanti. La scena si è purtroppo ripetuta durante un nuovo servizio. L'aggressione dei pusher Questa ...

L'inviato di Striscia Vittorio Brumotti picchiato di nuovo - stavolta a Padova : Vittorio Brumotti, L'inviato sul territorio di Striscia la notizia, dopo l'aggresisone della settimana scorsa in una zona 'calda' di Bologna, è stato nuovamente picchiato, mercoledì sera, durante la ...

Brumotti : nuova aggressione per l'inviato di Striscia - video : nuovamente momenti di paura per l'inviato Vittorio Brumotti di Striscia la notizia a Padova. Nuovo caso dunque, dopo che il 15 novembre l'uomo era stato vittima di un'aggressione nei pressi del parco della Montagnola a Bologna. In quel caso la troupe era stata presa di mira da stranieri, la maggior parte di loro spacciatori di droghe e di armi pesanti. La scena si è purtroppo ripetuta durante un nuovo servizio. L'aggressione dei pusher Questa ...