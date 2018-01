Bob femminile | Coppa del Mondo Sankt Moritz 2018 | Elana Meyers Taylor vince su Jamanka e

Bob femminile - Coppa del Mondo Altenberg 2018 : Kaillie Humphries vince su Greubel Poser e prova la fuga in classifica : Torna la Coppa del Mondo di bob femminile dopo la sosta natalizia e lo fa con la vittoria di Kaillie Humphries sulla pista di Altenberg. Con questo successo la canadese allunga in classifica generale su Elana Meyers Taylor che si ferma in undicesima posizione, dopo una prima manche davvero deludente. Seconda posizione per la statunitense Jamie Greubel Poser staccata di 69 centesimi, mentre completa il podio la tedesca Anna Koehler a 90 ...

Bob femminile - Coppa del Mondo Innsbruck 2017 : Stephanie Schneider supera Meyers Taylor e Jamanka e bissa il successo di Winterberg : La tedesca Stephanie Schneider si aggiudica la prova di Innsbruck di Bob a 2, quinto appuntamento della Coppa del Mondo 2017-18. In coppia con Annika Drazek ha centrato il tempo complessivo di 1:46.28 e quelli di entrambe le manche (53.18 nella prima discesa e 53.10 nella seconda) staccando Elana Meyers Taylor di 36 centesimi e la connazionale Mariama Jamanka di 37 (grazie al secondo miglior tempo nella seconda discesa). Secondo successo di fila ...

Bob femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Stephanie Schneider a sorpresa timbra la prima vittoria a Winterberg : Risultato a sorpresa in quel di Winterberg, dov’è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di bob femminile (il massimo circuito internazionale è tornato in Europa dopo un trittico in Nordamerica). Cambia il continente e cambia anche la nazionalità della vincitrice: è una padrona di casa infatti ad imporsi, la tedesca Stephanie Schneider conquista la prima vittoria in carriera facendo esplodere il pubblico sul catino ...

Bob femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : Humphries/Lotholz vincono in casa a Whistler e allungano in classifica su Greubel Poser/Evans - giunte seconde : Prosegue l’ottimo inizio di stagione per la coppia canadese composta da Kaillie Humphries e Melissa Lotholz che, dopo la vittoria di Lake Placid all’esordio, ed il secondo posto di Park City, dominano la gara casalinga di Whistler davanti alle grandi rivali statunitensi Jamie Greubel Poser e Aja Evans, allungando su di loro in classifica generale a +33 punti. La tappa di Whistler ha messo in mostra le canadesi in grande spolvero ed ...

Bob femminile - Coppa del Mondo 2017-2018 : a Park City Jamie Greubel Poser ha la meglio su Humphries e Meyers Taylor : Dopo il quarto posto di Lake Placid l’accoppiata Jamie Greubel Poser e Lauren Gibbs sbanca la pista di Park City per una vittoria in casa quanto mai importante, e non solo perchè sono state in grado di avere la meglio sulle temibili canadesi Kaillie Humphries e Melissa Lotholz che avevano vinto all’esordio stagionale. Il distacco tra i due equipaggi è stato di appena 0,10 secondi ed è stato deciso tutto nella prima frazione con il ...

Le prossime Olimpiadi Invernali di Pyeongchang vedranno per la prima volta nella storia la partecipazione di una rappresentanza Nigeriana, che a febbraio sarà presente in Corea del Sud con la sua Nazionale femminile di bob. L'equipaggio composto da Seun Adigun, Ngozi Onwumere