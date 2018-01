: RT @Eurogamer_it: Bluepoint Games: gli sviluppatori discutono del processo di Remastering di vecchi titoli in un interessante video https:/… - MarkMakarovMann : RT @Eurogamer_it: Bluepoint Games: gli sviluppatori discutono del processo di Remastering di vecchi titoli in un interessante video https:/… - zazoomblog : #Bluepoint Games gli sviluppatori discutono del processo di remastering di vecchi titoli in un interessante ... - luc798 : RT @PlayStationIT: Alla scoperta di @bluepointgames, i maestri del remaster: - Eurogamer_it : Bluepoint Games: gli sviluppatori discutono del processo di Remastering di vecchi titoli in un interessante video - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di sabato 13 gennaio 2018)è senza dubbio uno studio di sviluppo specializzato nell'arte della "rimasterizzazione", ci fa notare Dualshockers.Possiamo trovare la loro firma infatti su remaster quali la trilogia di Uncharted, Gravity Rush e God of War, ma quello che non tutti sanno è che per realizzare restauri del genere sono necessarie competenze e abilità che non possono essere trascurate.In un nuovo interessante video possiamo vedere alcuni membri del team parlare di questo argomento, ovvero ildi creazione di una remaster. Apprendere qualcosa di nuovo al riguardo è senza dubbio interessante, soprattutto se a parlare è uno studio altamente specializzato in questo settore.Read more…