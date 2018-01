Biathlon - Mass Start Ruhpolding 2018 : le startlist e i pettorali di partenza. Gli orari e come vedere le gare in tv e Diretta Streaming : Si conclude il lungo fine settimana di gare di Ruhpolding, in Germania, con le due ultime gare valevoli per la Coppa del Mondo di Biathlon 2018: le prove individuali, maschili e femminili, con partenza di Massa. Per gli uomini si correrà la consueta 15km (il via alle ore 12.15), mentre per le donne sarà la volta della 12,5km (il via alle 14.40). Dopo le staffette, che per quanto riguarda gli uomini hanno visto la vittoria della Norvegia, e che ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Martin Fourcade trionfa nella mass start davanti a un pazzesco Johannes Boe! Ottimo settimo Dominik Windisch : Martin Fourcade ce l’ha fatta a spezzare il dominio di Johannes Boe. Dopo quattro gare senza vittoria, il francese è tornato a vincere trionfando nella mass start di Annecy. Una gara da protagonista assoluto, vinta di prepotenza, sempre davanti a tutti e soprattutto senza alcuna esitazione al poligono (20/20). Il rivale norvegese, reduce da un poker di vittorie, è stato quindi costretto ad arrendersi ma si è dimostrato una volta di più un ...

LIVE Biathlon - mass start Annecy 2017 in DIRETTA – Braisaz centra il successo - Wierer nona : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle mass start di Annecy, prove valide per la Coppa del Mondo 2017-2018 di Biathlon. A Le Grand Bornand si scende sulle nevi per le ultime gare dell’anno solare, poi si tornerà DIRETTAmente in pista nel 2018. Tutti sono motivati a fare molto bene in quella che è la prima prova in questo format per la stagione in corso: si parte tutti insieme per un corpo a corpo davvero palpitante ed ...

Biathlon - Coppa del Mondo Annecy 2017 : Justine Braisaz in trionfo davanti al suo pubblico. Sua la mass start davanti a Kryuko e Dahlmeier. Nona Dorothea Wierer : La prima vittoria in Coppa del Mondo è finalmente arrivata per Justine Braisaz. Dopo i due secondi posti di Oestersund, la francese è riuscita a vincere la sua prima gara trionfando nella mass start di Annecy-Le Grand Bornand, davanti al suo pubblico. Un’affermazione importante, in una gara come sempre avvincente ed entusiasmante. La transalpina ha gestito alla grande i nervi, specie all’ultimo poligono, dove è stata l’unica ...

Biathlon - Lukas Hofer : “Ripetere Sochi sarebbe il massimo - la staffetta vi regalerà sorprese…” : Il carabiniere azzurro Lukas Hofer ci ha rilasciato un’intervista direttamente dal ritiro di Oestesund (Svezia), dove gli azzurri stanno preparando la prima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon. Il 28enne altoatesino è determinato a tornare a regalare emozioni ai tifosi azzurri, dopo due stagioni difficili caratterizzate da infortuni e malanni. Il vincitore della sprint di Anterselva nel 2014 punta a ritrovare l’equilibrio e le buone sensazioni ...