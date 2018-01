Benevento | Ciciretti vicino al Getafe

A tutto Benevento : le ultime su Diabatè - Bongonda - Djuricic ed il “giallo Ciciretti” : Il Benevento continua nella sua campagna di rafforzamento alla ricerca del miracolo salvezza. Oggi è sbarcato in Italia l’attaccante malese Cheick Diabaté, il quale è giunto nel club del patron Vigorito in prestito con dirittodi riscatto. Si tratta di un centravanti di spessore, che ha collezionato 37 presenze con 15 reti con la Nazionale del Mali. Salta invece l’arrivo di Bongonda, mentre si tinge di giallo la questione legata a ...

Serie A - 20^ giornata - Benevento-Sampdoria : Le formazioni - Ciciretti out : Serie A, 20^ giornata, Benevento-Sampdoria: Le formazioni,Ciciretti out. Ultimo giro prima della pausa invernale. L’Epifania della Serie A porta in dono la The post Serie A, 20^ giornata, Benevento-Sampdoria: Le formazioni,Ciciretti out appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Calciomercato Benevento - Vigorito scatenato : “vi svelo i colpi per gennaio” - poi parla del ‘caso’ Ciciretti : Calciomercato Benevento – Il Benevento crede all’obiettivo salvezza, maggiore fiducia dopo il successo nella gara di campionato contro il Chievo, la dirigenza scatenato sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa. Nel frattempo importanti indicazioni da parte del presidente a Radio Kiss Kiss Napoli: “A qualcuno fa piacere far passare Vigorito come nemico del Napoli. Dopo il Benevento, ho simpatia per il Napoli, ...

Ciciretti-Napoli - svolta nella trattativa : la rivelazione del patron del Benevento Vigorito : Ciciretti-Napoli, LE ULTIME – Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, il patron del Benevento, Oreste Vigorito, ha fatto un punto sul futuro di Amato Ciciretti svelando le ultime importanti novità: “Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Benevento : 'Il Napoli tratta Ciciretti' : 'Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti' . Lo ...

Napoli - il presidente del Benevento ufficializza la trattativa per Ciciretti : 'Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti'. Lo ...

Benevento - Vigorito : 'Il Napoli tratta con Ciciretti. A gennaio? Perché no' : Benevento - 'Ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela : la situazione Ciciretti ed il retroscena su Pavoletti : Calciomercato Benevento – Dopo il successo contro il Chievo, il Benevento crede alla salvezza, previsti diversi movimenti sul mercato di gennaio. Intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato il presidente Oreste Vigorito: “ieri sera mi è arrivata, così come prevede il regolamento, notifica e comunicazione da parte del Napoli per richiedere la possibilità di parlare e trattare col nostro calciatore Amato Ciciretti. Non ho avuto ...

Calciomercato Napoli - la carta al Benevento per sbloccare Ciciretti a gennaio : Calciomercato Napoli – Il Napoli guida la classifica del campionato di Serie A con un punto di vantaggio sulla Juventus ed adesso si prepara per la gara contro il Crotone, math da non fallire per mantenere la vetta del torneo. Il presidente De Laurentiis nel frattempo si muove sul mercato con l’intenzione di rinforzare la rosa, un rinforzo già deciso è quello che porta a Ciciretti. Per facilitare il passaggio già a gennaio, il Napoli ...

Calciomercato Benevento - Vigorito svela tutto : da Sandro a Ciciretti - “ecco che giocatori cerco” : Calciomercato Benevento – Oreste Vigorito, patron del Benevento, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Crc’ facendo un punto in vista del mercato di gennaio e del 2018 che attende il club campano. Ecco le sue dichiarazioni: “Dopo la promozione abbiamo trascorso dei mesi sfortunati, speriamo in un 2018 positivo sotto questo aspetto. Adesso i calciatori si sono adattati: potremmo avere tranquillamente 12-16 punti, sono stati gli ...

Di Somma (ex ds Benevento) : “Ciciretti più forte di Berardi. Giuntoli lo segue da mesi” : Il Napoli è sempre vigile sui talenti del campionato italiano. Secondo quanto riporta “Sky Sport” la società partenopea sembrerebbe ad un passo da Amato Ciciretti del Benevento. Intesa per l’ingaggio a parametro zero a fine stagione con il calciatore, ma non si esclude un tentativo per gennaio. Sarebbe pronto un quinquennale per il polivalente esterno classe 1993 che potrebbe fare al […] L'articolo Di Somma (ex ds Benevento): ...

Napoli-Ciciretti - c'è l'accordo col calciatore : manca ok del Benevento : Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli è vicino all'accordo col Benevento per Amato Ciciretti , classe '93, esterno mancino dotato di buone qualità tecniche. Ieri mattina si sono incontrati nella sede di Castelvolturno e ...

Colpo Napoli - preso Ciciretti dal Benevento : arriverà già a gennaio? Video : La finestra di #Calciomercato è ancora chiusa ma il Napoli ha praticamente concluso l'arrivo di uno dei trequartisti più talentuosi della Serie A: stiamo parlando di Amato Ciciretti, giovane trequartista del Benevento. Il classe '93 scuola Roma, insieme al suo agente, Vincenzo Pisacane, ha raggiunto l'accordo con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per l'arrivo in azzurro con un contratto di cinque anni. Ciciretti è in scadenza di ...

Colpo Napoli - preso Ciciretti dal Benevento : arriverà già a gennaio? : La finestra di calciomercato è ancora chiusa ma il Napoli ha praticamente concluso l'arrivo di uno dei trequartisti più talentuosi della Serie A: stiamo parlando di Amato Ciciretti, giovane trequartista del Benevento. Il classe '93 scuola Roma, insieme al suo agente, Vincenzo Pisacane, ha raggiunto l'accordo con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli per l'arrivo in azzurro con un contratto di cinque anni. Ciciretti è in scadenza di contratto, ...