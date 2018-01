Bellezza | il chirurgo | “Seno più morbido e naturale con le nuove protesi dinamiche”

: Sembrano più strumenti di ‘tortura’ che non di bellezza, eheh ?? ma bisogna saperli usare correttamente ?? - ClioMakeUp : Sembrano più strumenti di ‘tortura’ che non di bellezza, eheh ?? ma bisogna saperli usare correttamente ?? - 1a735c614cdb492 : @corrieredellasera fai bene che metidi , la gioventù non viene più hai voglia di farti operazioni al viso sfrutta… -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di sabato 13 gennaio 2018) Un seno nuovo piùal tatto e dall’aspetto più, grazie a un gel dinamico che cambia forma in base alla posizione assunta, scongiurando in poche parole il temuto ‘effetto boccia’. Sono solo alcuni plus delleergonomiche, l’ultima generazione hi-tech di ‘rinforzi’ al décolleté che, “dopo un dovuto collaudo e un tempo di osservazione sufficiente successivo al debutto (esistono da 5 anni, da un paio in Italia), si possono oggi considerare vantaggiose e sicure contro il pericolo di complicanze come incapsulamento e sieromi”, spiega all’AdnKronos Salute ilplastico Paolo Santanchè. Garantite per 10 anni, lesono tracciabili e riconoscibili per via di una ‘carta d’identità’ racchiusa in un microchip leggibile attraverso un apposito scanner. Un elemento che appare importante ...