BELEN RODRIGUEZ La conferma di Stefano De Martino | “Non credo che torneremo mai

BELEN Rodriguez/ L’amore per Andrea Iannone : “Non mi ha mai mollato!” - le ultime rivelazioni : Belen Rodriguez e Andrea Iannone , la coppia ha concesso una intervista doppia raccontando il loro amore e smentendo ancora una volta la crisi, rapporto a gonfie vele.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 05:08:00 GMT)

BELEN RODRIGUEZ pubblica la foto del suo lato B a 15 anni : Striscia la notizia ha inserito Belen Rodriguez nei Fatti e rifatti. La showgirl ha replicato a chi ha iniziato a criticarla per i troppi ritocchini, in particolare a labbra e lato B. L’argentina ha scelto l’ironia pubblica ndo su Instagram una foto di…Continua a leggere →

STEFANO DE MARTINO/ “L'Isola dei Famosi - la mia occasione! Per BELEN RODRIGUEZ ci sarò sempre...” (Verissimo) : STEFANO De MARTINO ospite nella puntata odierna di Verissimo su Canale 5 anche e soprattutto per parlare della nuova esperienza mediatica come inviato dell’Isola dei Famosi.(Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 03:38:00 GMT)