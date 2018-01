: RT @TutteLeNotizie: Baltimora, paziente lasciata in strada al freddo dall'ospedale perché non può pagare le cure - susanna_barina : RT @TutteLeNotizie: Baltimora, paziente lasciata in strada al freddo dall'ospedale perché non può pagare le cure - Cascavel47 : Baltimora, paziente abbandonata seminuda al freddo perché non può permettersi le cure - derosagaetano : Baltimora, paziente scaricata in strada perché non poteva pagare le cure mediche - lellaconfa : La paziente lasciata al freddo per strada a #Baltimora, i ragazzini che bruciano un clochard "per noia". Sempre più un mondo orribile. - giovanniforte : Dov'è finita l'umanità? RepTv Baltimora, malata in stato confusionale 'scaricata' in strada al gelo da guardie dell… -

(Di sabato 13 gennaio 2018) “Ho assistito a questa scena con i miei occhi: è a questo punto che è arrivata l’assistenza sanitaria di?”. Così Imamu Baraka, uno psicologo di, nello stato del Maryland, commenta le sue immagini postate sul profilo Facebook. I video mostrano una donna lasciata in strada dal personale sanitario del centro medico dell’università,non in grado di pagarsi le. L’uomo prima si rivolge indignato ai dipendenti dell’ospedale: “Vi sembra normale lasciare questaqui fuori al?”. Poi va dalla donna, che si trova in stato di semi incoscienza con solo una vestaglia addosso, e cerca di aiutarla, chiamando i soccorsi. Il video ha fatto in poche ore il giro del mondo scatenando una bufera intorno all’ospedale. Tanto che il direttore della struttura è stato costretto a scusarsi L'articolo ...