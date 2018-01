Australian Open 2018 - Qualificazioni : quattro azzurri si giocano il pass per il main draw - Errani unica nel singolare femminile : Sarà un poker di italiani in piena notte italiana a giocarsi le proprie chance di entrare nel tabellone principale degli Australian Open di tennis, primo Slam del 2018. A causa della pioggia caduta in questi giorni a Melbourne (Australia), le finali delle Qualificazioni si terranno tutte domani domenica (14 gennaio) ed il programma degli incontri è stato modificato. Nel draw maschile saranno tre gli alfieri, con racchetta e pallina, a tenere ...

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone di Rafael Nadal. Il possibile cammino dello spagnolo verso la finale : Ormai ci siamo. Come di consueto il Tennis si ritroverà in questo mese di gennaio per dare il via ufficiale alla stagione con il primo Major dell’annata, l’Australian Open 2018. Lo Slam Australiano ha già preso il via mercoledì 10 gennaio con i due tornei di qualificazione maschile/femminile, che decreteranno i 16 Tennisti con il pass per il main draw. Tuttavia, l’attenzione è per quel che ci riserverà il tabellone principale nato due ...

Tennis - Andreas Seppi vince l’East Hotel Camberra! Trionfo nel challenger - adrenalina verso l’Australian Open : Andreas Seppi arriverà carico più che mai all’Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà lunedì 15 gennaio. L’azzurro, infatti, ha vinto l’East Hotel Canberra: si tratta di un torneo challenger disputato sui cementi della capitale australiana. Il 33enne incassa 11000 dollari e 80 punti ATP che gli permettono di risalire al numero 78 della classifica ATP. L’altoatesino ha sconfitto l’ungherese Marton ...

Tennis - Australian Open 2018 : il programma completo di lunedì 15 gennaio. Orari e come vedere i match in tv e Diretta Streaming : lunedì 15 gennaio prenderanno il via gli Australian Open 2018. A Melbourne, è tanta l’attesa per l’inizio del primo Major dell’anno che vedrà ai nastri di partenza grande parte dei giocatori più forti del mondo. In questo day-1 farà il suo esordio Rafael Nadal che nella sessione notturna Australiana, le 9.00 italiane, scenderà in campo contro il dominicano Burgos alla Rod Laver Arena. Tuttavia spetterà alla nostra Francesca ...

Tennis - l Australian Open dei grandi rientri. Nadal 'Zero match ufficiali ma ora sto bene' : 'Ma sento che sto giocando più o meno bene - ha assicurato il numero uno del mondo, che nello Slam Australiano debutterà lunedì contro il dominicano Víctor Estrella Burgos - Tutti cominciano da zero ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : va al terzo turno Salvatore Caruso - out Stefano Napolitano : Nel secondo turno delle Qualificazioni maschili degli Australian Open, la mattina italiana ha riservato alterne fortune ai nostri rappresentanti: avanti Salvatore Caruso, che passa all’ultima sfida per un posto nel main draw, fuori Stefano Napolitano. Salvatore Caruso ha vinto una battaglia sportiva lunga due ore contro lo slovacco Norbert Gombos,imponendosi per 3-6 6-3 6-3 con una prestazione che è stata un continuo crescendo. Partito ...

Andreas Seppi ha vinto il Challenger di Canberra: non metteva un titolo in bacheca da oltre due anni. Lunedì sarà in campo per il primo turno degli Australian Open contro il francese Moutet

Tennis - Australian Open 2018 : il tabellone degli italiani ed i possibili avversari. Cammino duro per Fognini e Giorgi : Tutto pronto a Melbourne per l’inizio degli Australian Open 2018. Analizziamo il possibile Cammino degli azzurri nel tabellone maschile e femminile tabellone MASCHILE Sono quattro gli azzurri già presenti nel tabellone principale degli Australian Open e a loro si potrebbero aggiungere ancora qualcuno, in particolare Matteo Berrettini, già arrivato all’ultimo turno delle qualificazioni. L’unico ad essere testa di serie è Fabio ...

Tennis - Australian Open : Djokovic - il ritorno sul cemento di casa : L'ex numero 1 del mondo, attualmente in 14piazza, aveva dovuto rinunciare allo US Open, primo Slam saltato dopo 51 consecutivi e 12 anni. Un duro colpo per il vincitore di 12 Major, tra cui sei ...

Tennis - Australian Open 2018 : analisi tabellone femminile. Percorsi in salita per Simona Halep e Venus Williams. Angelique Kerber mina vagante : Si è tenuto sulla Margaret Court Arena di Melbourne il sorteggio del tabellone femminile degli Australian Open 2018, primo Slam dell’anno. Il quadro è stato definito in attesa di conoscere anche l’esito delle qualificazioni. Sarà un’edizione ricca di incertezze visto che la regina dello Slam, Serena Williams, campionessa del 2017, ha deciso di non partecipare al torneo per motivi legati alla sua preparazione dopo la maternità. Una scelta ...

