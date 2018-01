Australian Open 2018 | il regolamento | niente tie-break al quinto set Quanti “occhi di

Tennis - Australian Open 2018 – Il tabellone di Camila Giorgi : rischio Halep e Kvitova agli ottavi di finale : Camila Giorgi sarà la punta dell’Italia femminile agli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di Tennis. L’azzurra ha pescato un tabellone positivo, quantomeno nei primi turni. L’azzurra, infatti, esordirà contro una qualificata e al secondo turno se la dovrebbe vedere teoricamente contro la padrone di casa Barty (favorita sulla Sabalenka), un avversario alla portata della nostra portacolori. Al terzo ...

Tennis - Australian Open 2018 – Il tabellone di Fabio Fognini : rischi Goffin - Berdych e Del Potro. Dalla parte di Djokovic e Federer : Fabio Fognini è la carta migliore dell’Italia maschile agli Australian Open 2018. Il ligure è l’unica testa di serie della nostra spedizione e proverà a farsi largo in un tabellone non certamente semplice. Il giocatore di Arma di Taggia esordirà contro l’argentino Zeballos, poi eventualmente sfiderà il vincente della sfida tra Donskoy e Mayer. Due turni assolutamente alla portata per l’azzurro che però dovrà letteralmente ...

Tennis - Australian Open 2018 – Tutti gli incontri di sabato 13 gennaio : programma e orari delle qualificazioni : sabato 13 gennaio di qualificazioni agli Australian Open 2018. Dopo il maltempo di oggi è stato tutto rinviato a domani con la disputa di semifinali in vista del tabellone principale che scatterà lunedì. Sono diversi gli italiani in campo che vanno a caccia di un posto nel main draw. Di seguito il programma completo e gli orari di Tutti gli incontri. COURT 3 (ore 00.00): Popko vs Ruud Paul vs Tomic Mousley vs Munar Fratangelo vs ...

Tennis - Australian Open : Federer favorito : ROMA - Anche se mancheranno alcuni big, come Andy Murray e Serena Williams, monta l'attesa per l'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 che da lunedì 15 gennaio darà ufficialmente ...

TORINO - Monta l'attesa per l'Australian Open, il primo torneo del Grande Slam del 2018 che da lunedì 15 gennaio darà ufficialmente il via alla stagione del grande Tennis. Mancheranno nel tabellone ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni maschili : a Melbourne domina la pioggia. Sonego - Giannessi - Caruso e Napolitano rimandati a domani : Poco tennis e tanta, tantissima pioggia nella terza giornata di Qualificazioni agli Australian Open 2018. Nella mattinata di Melbourne si sono potuti disputare solo pochi match, peraltro giocati ad intermittenza, mentre nel pomeriggio nessuno è riuscito a scendere in campo (si è giocato solo sulla Margaret Court Arena, coperta dal tetto). La pioggia è caduta in maniera abbondante e continua, con solo qualche pausa, che ha messo a dura prova ...

Australian Open 2018 - le outsider. Il sogno “Aussie” di Ashleigh Barty - ma non solo… : L’assenza di Serena Williams nel tabellone femminile è l’ingrediente principale che rende più complesso qualsiasi pronostico agli Australian Open, aprendo le porte alle outsider di turno, per un effetto Ostapenko che potrebbe riverberarsi anche in quel di Melbourne. Se tra gli uomini l’elvetico Roger Federer è l’indiziato principale per il successo finale, in ambito femminile, al contrario, non vi è una favorita: la corsa al ...

Tennis : Australian Open 2018 - senza Serena è lotta aperta. Chi sarà la nuova regina di Melbourne? : Il suo nuovo look potrebbe essere uno stimolo in più per l'ex numero 1 del mondo, che non vince uno Slam dal 2008 e che lo scorso anno ha perso con Serena la seconda finale degli Australian Open dopo ...

Tennis : Australian Open - Federer-Nadal un anno dopo. La finale che tutti aspettano : Talento, carattere e fortuna (solo a livello fisico, si intende) sono le tre componenti che hanno portato Roger e Rafa ancora una volta sul tetto del mondo, inversamente proporzionali nel ranking (...

Australian Open 2018 - sarà finalmente il momento della Next Gen? Alexander Zverev guida una truppa di giovani ambiziosi : Prosegue il countdown verso gli Australian Open 2018, primo Slam stagionale. Con il sorteggio del tabellone maschile l’attesa si è fatta vibrante, conoscendo il destino ed il potenziale cammino dei protagonisti. Un torneo con tante incertezze ed una sola sicurezza, Roger Federer: dodici mesi fa lo svizzero realizzò un’impresa, tornando a vincere uno Slam al rientro dopo l’infortunio, e quest’anno è il favorito della ...

Australian Open 2018 - Qualificazioni femminili : Sara Errani accede al turno decisivo : Sara Errani supera anche il secondo turno delle Qualificazioni degli Australian Open 2018 ed accede così alla partita decisiva per l’ingresso nel main draw, dove, come era nelle previsioni, sfiderà la thailandese Luksika Kumkhum, numero 11 del tabellone cadetto. L’azzurra, numero 20 del seeding, ha sconfitto nella notte italiana la cinese Wang Yafan con il punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 41 minuti di gioco. Nella prima partita ...

Australian Open 2018 - gli outsider : possibilità Next Gen tra gli uomini - imprevedibilità tra le donne : I tanti forfait ed acciacchi dei migliori nel tabellone maschile, l’assenza di Serena Williams in quello femminile: sono questi gli ingredienti che rendono più complesso qualsiasi pronostico agli Australian Open, aprendo le porte agli outsider di turno, per un effetto Ostapenko che potrebbe rinnovarsi in quel di Melbourne. Tra gli uomini l’elvetico Roger Federer resta il favorito numero uno, anche per la condizione mostrata in Hopman ...