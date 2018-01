Atletica leggera indoor | ad Ancona vittoria della sambenedettese Silvestri negli 800 metri

Fantastico 2017 per l'Atletica leggera Dipendenti Perugina : PERUGIA Si è chiuso un anno Fantastico per il gruppo giovanile di atletica leggera del Circolo Dipendenti Perugina, con un 2017 che è stato il migliore della sua storia grazie ai risultati ottenuti ...

Atletica leggera : il 26 dicembre la Corsa Podistica di Sant'Agata Bolognese. Tutte le statistiche : ... il calciatore professionista, in questa stagione al Milan in prestito dal Sunderland, nel 2001 (a 10 anni) vinse la gara nella categoria esordienti sulla distanza di 850 metri (per la cronaca al 3° ...

Atletica leggera : Dopate altre due russe a Londra 2012 - Altri Sport : Secondo la Federazione russa di Atletica Leggera, la staffettista Julia Guschtschina e la saltatrice in lungo Anna Nasarowa erano Dopate ai Giochi Olimpici di Londra del 2012. La 34enne Guschtschina ...

Sei mesi per una visita dall'unico medico sportivo dell'Asl di Vercelli : così muore l'Atletica leggera : ...trova spazio in tempo utile nelle liste Asl (in cui è assicurata la gratuità della visita medica per tutti i giovani sotto i 18 anni) deve per forza rivolgersi privatamente ad un medico dello sport. ...

Atletica leggera - la rivoluzione di Coe : atleti qualificati a Mondiali e Olimpiadi in base al ranking : Una rivoluzione con molti lati oscuri. Dal 2018 anche l'atletica leggera avrà il suo ranking mondiale che sostituirà il tradizionale sistema di qualificazione in base a tempi e misure. Ad annunciarlo ...

La Federazione mondiale di atletica leggera (IAAF) ha annunciato che dalla prossima stagione cambierà il sistema con cui gli atleti si qualificano alle Olimpiadi e ai Mondiali, le due manifestazioni sportive più importanti per chi pratica questo sport. Attualmente gli