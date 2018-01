: #TVUSA Giorno per giorno Flash #2259 — #Ascolti statunitensi di venerdì 12 gennaio 2018: picco stagionale per MacGy… - antoniogenna : #TVUSA Giorno per giorno Flash #2259 — #Ascolti statunitensi di venerdì 12 gennaio 2018: picco stagionale per MacGy… - FilmFilmFilmF : Ascolti Tv, Venerdì 12 Gennaio 2018: Immaturi – La serie vince con il 19.3%, Superbrain 18.4%, La Pazza Gioia 4.7%,… - RBcasting : #AscoltiTv di ieri, Venerdì 12 Gennaio 2018: #ImmaturiLaSerie vince con il 19.3% - 4,6 mln (Canale 5), #Superbrain… - SilCap78 : RT @davidemaggio: Ascolti TV | Venerdì 12 gennaio 2018· Vince Immaturi (19.3%), bene Superbrain (18.4%). Kronos 2.4% - AndreaEngel1996 : RT @RAINDOGSHOUSE: Immergersi in uno degli ascolti più stupefacenti che si possano immaginare! Huun Huur Tu dalla repubblica di Tuva, appa… -

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di sabato 13 gennaio 2018) Paola Perego Su Rai1 l’esordio dicon Paola Perego – in onda dalle 21.30 alle 23.43 – ha conquistato 4.219.000 spettatori pari al 18.4% di share (qui glidella prima puntata nel 2013; qui glicomplessivi di un anno fa). Su Canale 5 la prima puntata della fiction– La Serie – in onda dalle 21.41 alle 23.22 – ha raccolto davanti al video 4.607.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 il debutto di Kronos – Il Tempo delle Idee ha interessato 558.000 spettatori pari al 2.4% di share. Su Italia 1 Outcast – L’ultimo templareha intrattenuto 1.337.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 il film La Pazza Gioia ha raccolto davanti al video 1.187.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.337.000 spettatori con il 6.6% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 644.000 spettatori con uno ...