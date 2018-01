Arsenal | Wenger ammette | “addio Sanchez | ma Ozil…”

Ancelotti all'Arsenal?/ Calciomercato : ipotesi di accordo - ora dipende da Wenger : Carlo Ancelotti avrebbe già raggiunto un accordo per allenare l'Arsenal nella prossima stagione: notizia incredibile di Calciomercato, l'emiliano sostituirebbe il francese Arsène Wenger(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 14:50:00 GMT)

Coppa di Lega - Chelsea-Arsenal 0-0 : Conte e Wenger si annullano : Big dall'inizio o a gara in corso, il solito grande pubblico e tante occasioni. C'è tutto (o quasi) a Stamford Bridge. Tutti, tranne lui: il gol. Nell'andata delle semifinali della Coppa di Lega (...

Premier League - Arsenal; Wenger : ”Da oltre dieci anni lotto per la Var” : Il manager dell’Arsenal, Arséne Wenger, è favorevole all’introduzione della Var in Premier League. Wenger è favorevole all’introduzione del Var in Premier League. Ecco le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia della sfida della sfida di FA Cup con il Nottingham Forest: ‘‘Da oltre dieci anno lotto per la Var. Non posso che essere a favore anche perché può creare posti di lavoro per gli ex arbitri che ...

Arsenal News : Wenger rischia una lunga squalifica : L’allenatore dell’Arsenal, Arséne Wenger, rischia una squalifica dopo le dure accuse rivolte all’arbitro Mike Dean. Il manager dell’Arsenal, Arséne Wenger, rischia una lunga squalifica per aver rivolto delle accuse pesanti all’arbitro Mike Dean, reo di aver concesso un rigore inesistente per fallo di mano di Chambers nel finale dell’ultima partita con il West Bromwich Albion. Il francese, dopo aver ...

Calciomercato Arsenal - Wenger : 'Sanchez e Ozil via? Al loro posto due top' : ROMA - Alexis Sanchez , Mesut Ozil e Jack Wilshere . Tutti in scadenza di contratto, i primi due nel mirino delle grandi d'Europa, il terzo con richieste da squadre di Premier League pronte a ...

Arsenal - rivoluzione in vista : Wenger pronto a sostituire Sanchez ed Ozil : Alexis Sanchez, Mesut Ozil e Jack Wilshere. Tutti in scadenza di contratto, i primi due nel mirino delle grandi d’Europa, il terzo con richieste da squadre di Premier League pronte a rilanciarlo dopo i tanti infortuni degli ultimi anni., Wilshere, pero’, alla fine potrebbe rimanere all’Arsenal, mentre pare che l’attaccante cileno e il fantasista tedesco non hanno nessuna intenzione di rinnovare. “Al momento non ...

Wenger da record - 811 panchine in Premier. La sua storia alla guida dell'Arsenal : un finale di 2017 coi fuochi di artificio quello di Arsene Wenger, che con la partita contro il West Bromwich Albion diventa il primo allenatore per numero di panchine nella storia della Premier ...

Rivoluzionario o perdente di successo? Wenger - croce e delizia dell'Arsenal : Sono tanti i calciatori scovati in ogni angolo del mondo dall'allenatore di Strasburgo ed esplosi con la maglia dei Gunners , prima di essere venduti a peso d'oro: da Viera a Nasri, passando per ...