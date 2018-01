Arabia Saudita : al Waleed è in carcere : (ANSA) - ROMA, 13 GEN - Il principe Al Waleed bin Talal, l'uomo più ricco d'Arabia Saudita, è stato trasferito in carcere - all'inizio di questa settimana - dall'Hotel Ritz-Carlton dove era detenuto ...

Arabia Saudita - principe Alwaleed trasferito in carcere : Il principe Alwaleed bin Talal, l'uomo più ricco d'Arabia Saudita, è stato trasferito in carcere. Era detenuto da novembre presso l'hotel Ritz-Carlton dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione anti-...

Arabia Saudita - gli stadi aprono alle donne : ammesse a vedere le partite : Sono per il momento infatti solo tre le strutture indicate dall'Autorità generale dello Sport come idonee ad accogliere le sostenitrici femminili: lo stadio internazionale re Fahd a Riad, lo stadio ...

Arabia Saudita - arresti di massa per un finto matrimonio gay : In un Paese come l'Arabia Saudita, dove diventa notizia anche il fatto che una donna possa guidare l'auto o entrare in uno stadio per assistere a un evento sportivo, non deve sorprendere che l'omosessualità sia considerata ancora una questione di interesse nazionale e sia vista come un problema per il governo. Se poi l'omosessualità viene manifestata in maniera pubblica e per di più nel luogo più sacro dell'Islam, a La ...

Le donne allo stadio in Arabia Saudita : Lui sta cambiando la politica restrittiva sulle donne. In Arabia Saudita le donne appassionate di calcio sono tantissime, al punto che ci si aspetta un netto incremento della media spettatori nelle ...

Arabia Saudita - Prima comprare - poi guidare : Prosegue a piccoli passi leffettiva conquista delle saudite del diritto di guidare. Perché, tra il concedere e il fare, in questo caso cè di mezzo un mare di leggi e consuetudini alquanto retrive. Così, se ancora mancano le autoscuole dove imparare larte di stare al volante, a Jedda apre il primo showroom riservato alle acquirenti del gentil sesso.Mai assieme agli uomini. Il problema è che, al di là delle aperture simil-progressiste del principe ...

Arabia Saudita - inaugurato il salone dell'auto per sole donne - : Il Paese sta cambiando la sua posizione nei confronti del mondo femminile. Così dopo aver annunciato che potranno andare allo stadio e guidare, le cittadine saudite potranno anche scegliere la vettura da guidare in un centro commerciale di Jeddah

Arabia Saudita - Uber cerca autisti donne. Da giugno 2018 potranno guidare : Dopo le recenti aperture in Arabia Saudita, che hanno significato la concessione della licenza di guida anche al gentil sesso, e i conseguenti tentativi di “resistenza”, comincia a muoversi qualcosa anche a livello di business. All’annuncio, fatto in settembre, che anche le signore di quel paese potranno mettersi al volante fa infatti riscontro in questo periodo la ricerca specifica di autisti donne da parte di un colosso come ...

In Arabia Saudita i principi saranno giudicati per lo sciopero al palazzo - : Le autorità stanno anche cercando di ridurre la dipendenza dell'economia dal reddito da esportazioni di petrolio. La spesa pubblica è in calo e c'è la cancellazione di alcuni sussidi governativi. I ...

Petrolio - nel 2019 gli Usa ne produrranno più di Arabia Saudita e Russia : La quotazione del Petrolio ha superato i 63 dollari al barile, il picco massimo dalla fine del 2014 alla borsa di New York. Come si spiega questo dato? A incidere è il rapporto mensile elaborato dall’Energy information administration (Eia) americana, che stima un sensibile aumento dei consumi di greggio e altri carburanti liquidi: + 2,4% al giorno per il 2018 e +2% nel 2019. Questo nonostante una domanda che è stata piatta negli ultimi ...

Infermiere maltrattano neonato in un ospedale dell’Arabia Saudita [VIDEO] : Un video postato sui social media di 3 Infermiere nel reparto maternità di un ospedale di Taif, in Arabia Saudita, che maltrattano un bambino giocando con la sua testa ha portato al loro licenziamento e alla revoca delle loro licenze professionali. Le tre Infermiere inizialmente erano state sospese mentre venivano condotte le indagini. Poche ore fa, il Ministero della Salute ha annunciato che le Infermiere sono state licenziate. Ora per loro ...

Arabia Saudita-Iran - cosa unisce i due acerrimi nemici del Golfo : I due acerrimi nemici hanno molto più in comune di quanto vogliano mostrare al mondo. Entrambi ambiscono da tempo a divenire la potenza regionale del Golfo Persico, sulle cui sponde opposte si affacciano. Ed entrambi puntano a isolare il rivale. Che si

Iran-Arabia Saudita - cosa unisce i due acerrimi nemici del Golfo : I due acerrimi nemici hanno molto più in comune di quanto vogliano mostrare al mondo. Entrambi ambiscono da tempo a divenire la potenza regionale del Golfo Persico, sulle cui sponde opposte si affacciano. Ed entrambi puntano a isolare il rivale...

Nuovi arresti in Arabia Saudita tra i dissidenti della casa reale : In un altro colpo di mano, altri undici principi della casa reale Saudita sono stati arrestati per avere osato criticare le autorità, in quello che il Wall Street Journal definisce 'l'ultima ...