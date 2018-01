App per SpeedTest | le migliori da usare

WhatsApp : video e note audio supereranno i messaggi scritti. Ecco perché Video : I sistemi di messaggistica istantanea sono oramai diventati uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti #Smartphone: lo dimostra il fatto che la maggior parte dei clienti dell'aziende di telefonia mobile ricercano sempre offerte riguardanti giga in promozione, questo significa che utilizzano i dispositivi per navigare su internet, in particolar modo per i social network e appunto, per i sistemi di messaggistica istantanea. Le funzioni ...

Ultimo aggiornamento WhatsApp per Android : arrivano gli adesivi Video : La famosa applicazione di messagistica istantanea #WhatsApp Messenger, che dal 2014 è entrata a far parte del gruppo Facebook Inc., fornira' una nuovissima ed interessante caratteristica nel suo prossimo aggiornamento per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo #Android. Senza dubbio, questo aggiornamento è tra i più importanti ed interessanti degli ultimi tempi, e sicuramente rendera' felici i tanti, davvero tanti, utilizzatori di ...

Pattinaggio artistico - Europei 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron verso il poker - Anna CAppellini e Luca Lanotte in corsa per l’argento nella danza : Dal 15 al 21 gennaio, Mosca sarà la sede dei Campionati Europei di Pattinaggio di figura 2018. Ultima ad essere introdotta nel programma della rassegna continentale, in occasione dell’edizione di Bolzano 1954, la danza vede come grandi favoriti i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron. Leader mondiali stagionali, con un record del mondo di 202.16 punti, i giovani pattinatori transalpini andranno alla ricerca del loro quarto ...

Dakar 2018/ Diretta streaming video : orario - classifiche e percorso (7^ tAppa La Paz-Uyuni) : Diretta Dakar 2018, info streaming video e tv. Dopo il riposo si torna a correre nella 7^ tappa attesa in Bolivia, dove si costeggerà anche il Salar de Uyuni. (Pubblicato il Sat, 13 Jan 2018 04:51:00 GMT)

Torre Annunziata - Controlli a tAppeto in città - elevate contravvenzioni per oltre 2.500' : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Lavori a via Cosenza, pomeriggio senz'acqua per il rione San Marco Castellammare - Doppio binario Circum, il San Marco rischia di finire sotto terra. ...

"Trump pagò l'ex pornostar 130 mila dollari per tacere rApporto sessuale" : NEW YORK, 12 GEN - Un pagamento da 130.000 dollari per 'comprarè il suo silenzio. Michael Cohen, il legale di Donald Trump, avrebbe raggiunto un accordo con l'ex porno star Stephanie...

Laura Boldrini - l'Appello a Leu per l'alleanza con il Pd alle regionali : Sono anni che Laura Boldrini si esercita nella disciplina, presto olimpica, dell'autocandidatura non richiesta. Da anni la presidenta della Camera lancia segnali tra le righe sulle sue ambizioni da ...

LA FIGLIA DI MILVA/ Martina Corgnati - Appello per Sanremo : l'ultima volta alla kermesse 11 anni fa : La FIGLIA di MILVA lancia l'appello in favore della madre e ringrazia Cristiano Malgioglio; Claudio Baglioni avanza la possibilità ma non c'è una conferma ufficiale.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 21:46:00 GMT)

Presunte tangenti per ottenere gli Appalti dei rifiuti - un imputato sceglie il rito abbreviato - : Continua, anche se a piccoli passi, l'udienza preliminare sulle Presunte tangenti per ottenere gli appalti nella gestione dei rifiuti. Questa mattina, dinanzi al gup Vincenzo Brancato, il responsabile ...

La figlia di Milva/ Martina Corgnati - Appello per Sanremo : “Sarebbe felicissima” - Baglioni apre uno spiraglio : La figlia di Milva lancia l'appello in favore della madre e ringrazia Cristiano Malgioglio; Claudio Baglioni avanza la possibilità ma non c'è una conferma ufficiale.(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 19:01:00 GMT)

‘Ndrangheta - Baglio condannato a 10 anni per Appalti pilotati a Serramazzoni. Prescrizione per l’ex sindaco Pd : Ha pilotato le gare per appalti pubblici da almeno tre milioni di euro nel comune di Serramazzoni. Con questa accusa Rocco Antonio Baglio, ex soggiornante obbligato per legami con la ‘Ndrangheta, è stato condannato in primo grado dal tribunale di Modena a dieci anni di reclusione. Il caso esplose nell’ottobre 2012 con l’applicazione delle misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta Teseo della guardia di Finanza e del pm ...

RApporti intimi : ecco perché alcune donne non vogliono averli : Come elencato dal titolo di questo articolo, alcune volte può capitare che in una coppia ci siano problemi per quanto riguarda i Rapporti intimi. Nella maggior parte dei casi sono le donne a rifiutare l'avvicinamento del proprio compagno o marito e ciò può causare delle gravi problematiche nella coppia che possono però essere risolte con un buon dialogo tra le persone interessate. Oggi vogliamo approfondire i motivi che spingono alcune donne a ...

Campania - Appello di De Luca per incrementare donazioni di sangue : Napoli, 12 gen. (askanews) Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, fa appello ai cittadini della Campania affinché aumentino, in particolare in questi giorni, le donazioni di sangue a fronte ...

Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord - Trump : “ottimo rApporto con Kim” - dialogo riaperto? : Terza Guerra Mondiale, ultime notizie: Putin elogia la maturità di Kim Jong Un, Trump "ottimi rapporti". Trump oggi decide sull'accordo nucleare con l'Iran(Pubblicato il Fri, 12 Jan 2018 16:55:00 GMT)